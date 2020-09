Denuncian que dejan sin luz a vecinos del barrio Emerenciano

“Esta nota se presentó el 17 de marzo en SEChEEP. Hoy de manera sorpresiva fueron al barrio Emerenciano y a personas sin ningún tipo de explicación le cortaron la luz”, denuncia Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano.

“Me pregunto hasta donde el odio a los pobres organizados; así no van a lugares donde es público que tienen colgada la luz y no pagan ; así no van a la casa de los corruptos que dejaron vacío SEChEEP al punto de que deben tercerizar el servicio porque robaron todo lo que había, los distintos funcionarios que pasaron por allí”, plantea la dirigente social.

“No creo que sea algo casual, es algo programado, lo que le molesta al gobierno es cuestionar sus designaciones como es el caso de Olivello y cuántos más habrá que los meten para que ordenen a los pobres porque a los ricos los siguen cubriendo en su impunidad”, desliza Acuña.

“El presidente de SEChEEP, Gaston Blanquet desaparecido en acción, ya que no se comunica con nadie dijo a sus empleados ‘estos negros de mierda que viven colgados de la luz que se creen para cuestionar al señor Olivello que viene a terminar con los cortes de estas lacras’, palabras de este funcionario a sus emoleados que hoy mandó a cortar la luz a muchos vecinos del barrio Emerenciano y huyó a la localidad de Sáenz Peña”, dice la referente de Mujeres al Frente.

“Digo, nos falta mucho para valorar la democracia,, Macri logró ganar la batalla cultural. y que bestias como los de SEChEEP, personas aporofobicas estén en funciones”, acusa Acuña.

Pero les decimos a ellos y a todos: seguiremos cuestionado los Nazis en los gobiernos incluidos los personajes oscuros de SEChEEP”, reafirma la dirigente del Movimiento Socialistas Emerenciano.