En Mujeres al Frente acusan a diputados radicales de "oportunistas" y de ir "contra los los pobres"

“La descalificación como parte de la campaña. No me sorprende, los macristas serán siempre oportunistas y sobre todo irán contra los intereses de los sectores pobres”, expresa Marcela Acuña, referente de Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano, en referencia a afirmaciones de legisladores provinciales radicales acerca de los aumentos anunciados para los docentes.

“No los he visto en los barrios pobres a estos señores ni siquiera haciendo un cocido para los niños”, plantea la referente de la organización social.

Así también señala; “No los he visto en ningún lugar de resistencia a los tiempos que se vive hoy”

.

“No los he visto preocupándose por nada que tenga que ver con el plato de comida de los que hoy siguen sin tener nada gracias a las políticas genocidas aplicadas por personajes nefastos como Macri”, dice la dirigente social.

“Pero sí los he visto burlándose de todo lo que se hace ; diciendo que a Santiago Maldonado no lo asesinaron sino que se ahogó”, sostiene Acuña.

“Los he visto aplaudiendo a Macri en las caravanas acompañándolo orgullosamente amarillos”, afirma la dirigente social.

Además, sostiene que “los he visto abrazando a genocidas y dictadores acusados de delitos de lesa humanidad”.

“Los he visto por la prensa porque la verdad que no los veo en la calle ni en las plazas, ni mucho menos en los barrios, no conozco la cara de ellos y lo que sí estoy segura es de que deben ser muy cara de piedra para salir a decir cosas después del desastre que hicieron con su presidente Macri”, remarca.

“La verdad cada vez son más ridículos y berretas, no llegan ni siquiera a ser oposición, son payasos del sistema capitalista”, acusa la referente de Mujeres al Frente.

“Que sigan repartiendo barbijos baratos y hablando mal de nosotros, así pueden salir en la prensa”, remata Acuña.