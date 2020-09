Emerenciano Sena: "El gran problema es no reconocernos como crotos"

Emerenciano Sena lidera de varias agrupaciones políticas y sindicales a lo largo de su trayectoria. En su etapa de obrero al frente de la lista Naranja de la UOCRA, denunciando la desprotección en la que se encontraban los obreros mientras que los grupos empresarios ganaban millonarias licitaciones.

Luego, al frente del MTD 17 de Julio encabeza reclamos de sectores sociales desprotegidos del Estado. Esto después muta en el movimiento Emerenciano. Para pasar a ser poco después el Movimiento Socialistas Emerenciano. En estos últimos años, la lucha del dirigente social toma forma en un barrio que lleva su nombre, ubicado al fondo de la avenida San Martín, donde cientos de familias encuentran salida a sus necesidades en un ámbito de solidaridad y trabajo.

El pensamiento e ideología de este hombre de la política, sindicatos y movimientos sociales se muestra en el programa Corazones Solidarios que se emite en la pantalla de Chaco TV, este sábado 5, a partir de las 17 horas.

.

En un adelanto de sus reflexiones, vemos y escuchamos a Sena decir: “Nuestro gran problema como crotos, primero es no reconocer y no entender, no reconocernos como crotos, esa es la valla más grande que tenemos y yo estoy convencido que la gente no piensa solo en pedir y pedir sino que cuando pidan y reciban se dediquen a eso que pidieron .Yo no sé cuál es el mecanismo para que toda aquella persona que reciba una beca tenga que cumplir un horario de trabajo porque la gente no se ve como pueblo se ve como Macri”, reflexiona.