A partir de mañana, viernes 3 de junio, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente a celebrarse el domingo 5, TECtv -la señal del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación- presentará una serie documental de investigación de 3 episodios denominada ¿Por qué plástico? -Why Plastic?-, cuyo objetivo es concientizar y combatir la desinformación analizando más de cerca la realidad y los mitos respecto a los impactos de la utilización del plástico en el mundo. Los documentales, producidos por The Why Foundation y cedidos para su estreno regional en esta fecha especial por la Red Televisión América Latina (TAL), proponen ser un vehículo de educación ciudadana y un disparador para iniciar un debate sobre la contaminación plástica y sus problemas asociados como la crisis climática, la justicia ambiental y la salud pública.

Titulados “Coca Cola: promesas vacías”, “Nosotros los conejillos de indias” y “El mito del reciclaje”, cada episodio narra un aspecto diferente sobre la contaminación plástica, desde las industrias que lo utilizan. Tratan sobre los posibles efectos en la salud humana, a la par que analizan los alcances del reciclaje.

Los episodios se emitirán en el orden anteriormente mencionado el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de junio, a las 21 h por la señal 22.5 de la TDA o por streaming en vivo en el canal de YouTube de TECtv.