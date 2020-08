FESICh SITECh Castelli exige urgente solución a fallas en el sistema informático

El secretario general de FESICh SITECh Castelli, Damián Kuris, había anticipado las fallas en la asignación virtual de cargos debido a que muchas Regionales Educativas no cuentan con una conectividad segura y en este sentido expresó “a la realidad no se la puede negar y lo que sucedió el viernes 7 de agosto es una muestra de lo que nosotros habíamos anticipado. Por lo tanto exigimos que no solo resuelvan de forma urgente las fallas del S.I.E (Sistema Integral de Educación), sino que el transcurso de la semana realicen pruebas de simulación a través del sistema con la participación de los docentes y de correspondientes, garantizando así el derecho al trabajo a los 8 mil docentes sin cargo”.

Persistir las fallas en el SIE se proceda a designar de manera presencial con las medidas de seguridad e higiene



En el mismo sentido, Kuris apuntó “nuestra preocupación son los trabajadores de la educación que, a pesar de las múltiples propuestas y reiterados reclamos, el Gobernador Capitanich y la Ministra Torrente los continúan ignorando, por lo que reiteramos nuestro pedido de urgente solución para los docentes que viven en la marginalidad e indigencia”. Defensa de los trabajadores En otro orden de cosas Damián Kuris indicó “nuestro deber es continuar defendiendo a los trabajadores docentes que permanentemente reciben maltratos de diferentes índoles. Nuestra lucha es y será la defensa irrestricta del trabajo de calidad y cantidad suficiente que dignifique al docente, protagonista principal del sistema educativo”.

Finalmente el secretario gremial de FESICh SITECh Castelli resaltó “todos los niños y jóvenes chaqueños merecen igualdad de oportunidades y acceso a una mejor calidad educativa, pero esto no se logra con actitudes autoritarias imponiendo o diciendo lo que debemos hacer, sino que se trata de un proceso de construcción conjunta con todos los actores, porque de otra manera nunca vamos a lograr un sistema educativo gratuito, inclusivo, equitativo y de calidad”