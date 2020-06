Mujeres al Frente insta a la organización del trabajo

“Sé que es difícil porque somos seres humanos que transitamos el miedo. Pero ante tanta terquedad y falta de entendimiento de gran cantidad de población ante el riesgo del COVID 19, creo que aquellos que estamos todos los días en un territorio más que nunca debemos potenciar la organización, y esto no depende de ningún gobierno, la organización es nuestra y está en nosotros revertir las condiciones subjetivas que hoy no ayudan a enfrentar este virus (como tantos más que vendrán) hasta hoy desconocido”, expresa Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.







“Nadie nos vino a dar nada a nosotros, nadie nos regaló nada, cada ladrillo hasta el mismo ladrillo fue hecho por nosotros por la organización conducida por el compañero Emerenciano. Los gobiernos conforme a la constitución algunos más, otros menos, o nada generan las herramientas para que cada comunidad organizada logre ejecutar derechos hasta el momento inexistentes para el pueblo. Derechos a una vivienda digna, a la salud, educación, al trabajo son algunos principales derechos que en consonancia con articulaciones con el Estado lo vamos llevando adelante. De allí que decimos:" construimos dignidad, el derecho a ser feliz, a la belleza como tal , a la recreación, a la cultura , a la fe, a sentirnos como lo que somos humanos , y no objetos, es lo que hacemos desde el movimiento Socialistas Emerenciano… “, afirma Acuña.















“Intentamos hacer lo mejor posible y mayormente posible con la gente pero desde la organización del trabajo sino sería imposible. Enfrentamos al capitalismo y la consiguiente denigración de cada cosa que hacemos pero lo tomamos desde donde viene y el resultado es el hermoso barrio Emerenciano y todo lo que significa. Mucha gente nos conoció desde la educación, estudiando, otras enseñando, otras levantando pared, otras curando, otras leyendo en la biblioteca, otras haciendo ejercicios en la pileta, en el centro recreativo y cultural Santiago Maldonado , otras en el merendero de otros barrios, y así sucesivamente pero todos desde algún lugar de trabajo o militancia real donde se ejecutan derechos”, remarca la referente de la agrupación Mujeres al Frente.

“De allí que digo si estamos con la gente previniendo y controlando que el virus no entre es normal no tener infectados, por eso es necesario que todos aquellos que conozcan un territorio estén y no lo abandonen, y alerten a la gente que se quede lo que más pueda en sus hogares y estar atentos a sus necesidades. Es lo mejor que podemos hacer por el pueblo. como así también aquellos y con mucha mayor responsabilidad que nosotros, los concejales y diputados que fueron elegidos por el pueblo deben estar en el territorio con la gente que los eligió, que puso su nombre en las urnas que optó por ellos. Es un deber moral de los concejales y diputados, no estar encerrados sino estar ayudando como sea hasta con puestos sanitarios barriales, con la gente. Y es un deber del pueblo exigir que así sea”, enfatiza.

“Todos debemos colaborar, criticar menos, ya habrá tiempo de críticas, peleas y todo el circo de siempre de la política que va y viene. Lo que no va y viene es la vida y hoy todos corremos riesgo en especial los vulnerables los que no tienen nada. Allí debe estar”, señala la dirigente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.

“Entre todos saldremos adelante... Agarremos nuestros móviles, caminemos, o nuestra bicicleta y vayamos junto al pueblo”, insta Acuña. Y luego señala: “sin oportunismos político sino poniendo el corazón. Dios nos agradecerá”.