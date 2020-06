Bebé de 9 meses, COVID positivo recibe asistencia del centro de salud del Barrio Emerenciano

“Hoy nuestro centro de salud de gestión social nº 1 Barrio Emerenciano estuvo en la vivienda donde está el pequeño bebé junto a 8 integrantes más de la misma familia. Personal de salud de la regional 8 actuó rápidamente junto con nuestras compañeras del centro de salud y realizó el hisopado a los 8 integrantes más del grupo familiar que viven en dicha vivienda”, comenta Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.

Luego señala que “se actuó rápido, por parte del Ministerio de Salud, y por supuesto con la colaboración de nuestras compañeras . Al salir de allí, una de nuestras compañeras, responsable del centro de salud recibió un cascotazo, alguien asustado , enojado o sin comprender lo que se estaba haciendo actuó de esa manera . A todo esto se exponen las compañeras del centro de salud en este caso del barrio Emerenciano junto con personal de la regional . Es una obviedad, desconocimiento de las bases del problema COVID 19 como de su peligrosidad. No se toma conciencia que si se contagia todo el grupo familiar y salen de la vivienda trasmitirán a cientos que serán miles más en la zona Sur. De allí la mirada del gobierno de turno que apelo a urgentemente inaugurar un laboratorio y avanzar en la medicina preventiva que es lo que hasta el momento está sosteniendo los sectores pobres para que el virus no se expanda de manera masiva”, explica la dirigente social.

“Cabe destacar que las familias pobres son numerosas y si prende en una zona se esparcirá rápidamente”, considera. “La violencia y falta de capacidad de entender esa situacion se vio reflejada en ese cascotazo que no pasó a mayores pero que refleja muchas cosas inentendibles para un sector social vulnerable en todos los sentidos que. responde con violencia comprensible. Pero lo que no es comprensible es la violencia de los portales y redes sociales que utilizan la muerte de un médico para seguir sembrando caos y desestabilizar las instituciones democráticas. Podemos no estar de acuerdo con lo llevado adelante desde algún ministerio pero bajo ningún concepto usar esa situación y sus consecuencias políticamente. Todos somos vulnerables ante lo desconocido, el que entiende y el que no. Pero no podemos ser mezquinos y ver solo nuestra realidad sin avizorar la situación de los demás”, plantea.





Trabajadores del centro de salud de gestión social Nº2 Barrio Emerenciano

“¿Que nos está pasando como sociedad que no vemos al más necesitado, que hoy todavía está contenida pero que si se desata no tendremos posibilidad de detener el crecimiento masivo del virus en todas partes?, deja el interrogante. A lo que afirma que “serán miles”

“El centro de salud de gestión social nº 1 Barrio Emerenciano seguirá con todas las herramientas posibles poniendo el cuerpo y la mente a las situaciones nuevas que se viven como es hoy el caso del COVID”, asevera Acuña . Para luego expresar: “Pero sabemos que no hay soluciones mágicas y culpar no sirve sino lo que hoy se necesita es ponerse a disposición de la base, ayudar, cuidarse, ser más solidario que nunca y cerrar un poco la boca”.

“Es fácil criticar, y el tema es ayudar. Después vendrán tiempos de críticas, hoy la necedad de usar muertes es de personas sin fe, sin parámetros morales, y sobre todo sin corazón”, sostiene la referente de Socialistas Unidos Emerenciano.

“No importa los cascotes que recibamos, sabemos que es por hacer y defender la vida. La comprensión vendrá después sobre el trabajo hecho”, presagia Acuña.

“Felicitaciones a todo el personal de salud del centro de salud de gestion social nº 1 Barrio Emerenciano. A seguir luchando y no bajar los brazos”, augura.