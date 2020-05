Charla de la Red de Espacios Culturales del Sur

La charla La red cura abordará desafíos y potencialidades de las redes culturales en clave latinoamericana. Se podrá seguir gratuitamente y en vivo a través de Facebook Live en la fan page Cecual Cultura del Encuentro.

La iniciativa integra el programa Trama Creativa de la cartera de Cultura que fomenta la gestación de redes de producción cultural, y se suma a la grilla Desde Casa, que reúne propuestas pensadas para el desarrollo y disfrute de contenidos en el marco de la Cultura del Cuidado.

La charla abordará el rol, la necesidad y los desafíos de las redes culturales en el actual contexto y en clave latinoamericana. Participarán referentes de espacios culturales de distintos puntos de Latinoamérica como Felipe Altenfelder y Pablo Capile de Fora do Eixo y Midia Ninja (Brasil), Franco Rizo de FLACSO (Argentina), Ana María Restrepo de C.C. Moravia (Colombia), Gustavo Díaz y Joe Giménez de El Cántaro Bioescuela popular (Paraguay), Mariana Fossati del C. C. Ártica (Uruguay), Alexandre Santini del Teatro Popular Oscar Niemeyer (Brasil), Miqueas "Piki" Figueroa del Parque cultural “Tiuna el Fuerte” (Venezuela), Camila Zapata del Centro Cultural “El Matienzo”, Juan Ignacio Muñoz del museo “Terry” (Argentina), Fernando García Barros del C. C. Martadero (Bolivia), Fernando Fajardo C. C. Juan de Zalazar (Paraguay), Rafael Paredes Salas de Proyecto Traza (México), Nicolas Sticotti de RCG ediciones (Argentina) y Juan Francisco Benítez del Cecual, del Instituto de Cultural del Chaco (Argentina).

La flamante red fue impulsada por el Centro Cultural Alternativo junto a espacios y gestores culturales de Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, México y Argentina. Surge en el marco de la emergencia social y sanitaria, a partir de los vínculos que CeCuAl viene generando y fortaleciendo hace varios años con espacios culturales del continente.

Plantea entre sus objetivos la necesidad de una discusión ciudadana abierta sobre el momento actual y sus proyecciones posibles y deseables, con un enfoque particular en el arte, su energía transformadora y su función social; el desarrollo de herramientas digitales abiertas y accesibles, para una mejor comunicación y acceso a contenidos; la circulación y promoción creativa de contenidos culturales y artísticos por los territorios físicos y virtuales; y la búsqueda y generación de recursos de diversas dimensiones para espacios culturales y sus iniciativas comunitarias.

Su agenda de junio ya prevé distintas instancias de diálogo con referentes latinoamericanos, talleres virtuales de economías colaborativas y software libre, entre otras propuestas.

Integran la red los espacios: mARTadero y Telartes (Cochabamba, Bolivia), el Club Cultural Matienzo, el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos MECA, RGC Ediciones y el colectivo FIERAS de trabajadorxs culturales mujeres, lesbianas travestis y trans (Buenos Aires, Argentina); el Centro Cultural Alternativo (Resistencia, Argentina); el Centro Cultural de España (Asunción, Paraguay); la Bioescuela popular El Cantaro (Areguá, Paraguay), el Teatro Popular Oscar Niemeyer, la Red de Cultura Viva Comunitária en Brasil y América Latina (Niterioi, Brasil), Fora do eixo y Nave Cultural (Brasil), el Centro Cultural online Ártica (Uruguay), Proyecto Traza (México), Centro de Desarrollo Cultural Moravia (Medellín, Colombia), Parque Cultural Tiuna El Fuerte (Caracas, Venezuela) y FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Argentina).