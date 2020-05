Congreso Pedagógico: "Lo que se dice va en sentido contrario de lo que se hace", afirman en FESICh SITECh Castelli

Con respecto a las idas y vueltas que está generando la realización del Congreso Pedagógico en forma virtual, el secretario general de FESICh SITECh Castelli, Damián Kuris, expresó: “estamos de acuerdo con la utilización de esta nueva metodología que nos impone el avance del dengue y el coronavirus en nuestra Provincia”.

“Va en sentido contrario de lo que se hace”

“Nuestro cuestionamiento es que lo que se dice va en sentido contrario de lo que se hace”, apuntó Kuris. A lo que luego señaló: “Necesitamos pautas claras que nos permitan ser partícipes de la transformación que todos anhelamos y juntos definir un sistema educativo inclusivo, de calidad y proyectado hacia los desafíos del siglo XXI, tal cual lo dijo Capitanich, pero entendemos que el proceso de construcción debe ser con la participación de todos los sectores involucrados, porque o si no vamos a equivocarnos de nuevo”. “Recordamos que el Gobernador Capitanich en la escuela Normal y N° 30 de Barranqueras dijo: ‘Esta es la mejor plataforma para un debate amplio, plural y democrático que nos permitirá promover mejoras de carácter estructural hacia una educación de mayor calidad’, y luego el sindicalista remarcó que “para lograr calidad educativa es imprescindible garantizar primero equidad. Ambas declaraciones solo es para el discurso dado que en la práctica es totalmente diferente”, resaltó Kuris.

“Ética de la responsabilidad”

En otro tramo de su mensaje, el gremialista docente Damián Kuris dijo no compartir las apreciaciones de la subsecretaría de Educación, Rosana Cisneros, quién en su cuenta personal de una red social escribió: ‘Debemos apelar al desarrollo del pensamiento crítico y la ética de la responsabilidad. A los estudiantes no se manipula y maneja diciéndoles que los institutos se van a cerrar. Eso es Falso. La desinformación, distorsión, ocultamiento de información o darla con prejuicios e instalar miedo no sólo son mecanismos perversos sino son mecanismos de manipulación y opresión”. Al respecto, expresó: “Primero, recordarle a la subsecretaria Cisneros que los que deben apelar al pensamiento crítico son precisamente los funcionarios del Ministerio de Educación, entendiendo que no se puede analizar, entender y evaluar un tema tan importante como la reconversión de los institutos terciarios excluyendo o desautorizando a los representantes de los trabajadores, que somos justamente los actores principales y no los espectadores”, resaltó.

“A la subsecretaria de Educación: la responsabilidad y la ética son valores humanos”

“Segundo, recordarle a la funcionaria de la cartera educativa que la ética y la responsabilidad son valores humanos y por lo tanto son cualidades que atraviesan todas las áreas de la vida de las personas y por lo tanto se es o no un individuo con valores. No se debe hablar de ética o responsabilidad ni mucho menos de mecanismos perversos de manipulación y opresión, cuando son los propios funcionarios del Gobierno los que utilizan viejas técnicas para pretender dividirnos y manipularnos en perjuicio del conjunto de la sociedad”, apuntó Kuris.

“Continuaremos subsecretaria defendiendo no solo los derechos de los alumnos, sino también las fuentes laborales de los trabajadores docentes porque ese es nuestro compromiso y jamás claudicaremos a nuestras convicciones. Lucharemos para que lo que se dice vaya en el mismo sentido de lo que se hace”, remarcó finalmente el secretario general de FESICh SITECh.