SITECh Sudeste solicita a Torrente la convocatoria a los gremios

Hoy, la Comisión Directiva de SITECh Sudeste envió nota a la ministra de Educación, Daniela Torrente, para solicitar una convocatoria a los gremios de la provincia para analizar situaciones derivadas de la atención del servicio de comedor y/o refrigerio y la liquidación de haberes de la altas generadas en marzo.

SITECh Sudeste entiende que “lo más conveniente es que las decisiones sean discutidas y consensuadas, dentro de las limitaciones que impone la cuarentena, para encontrar opciones superadoras que estamos convencidos se pueden dar. El intercambio bien podría realizarse a través de una teleconferencia frente a la imposibilidad de hacerlo físicamente en algún lugar”.

Puntualmente, en el caso de la liquidación de haberes, SITECh Sudeste considera que “la administración del Ministerio podría instrumentar alternativas en la contingencia y en el marco del Decreto 432 y no confiarse en un sistema online novedoso y aún no suficientemente probado ya que no todo el personal directivo y de secretaria de los establecimientos educativos tiene manejo de las TIC, cuestión que deberá integrar necesariamente el programa de cualquier concurso de ascenso en el futuro”.