Bloqueos de la zona Sur: "Es odio hacia los pobres", disparan desde el movimiento Emerenciano

La Policía del Chaco y la Dirección de Vialidad Provincial realizaron el bloqueo de las zonas de acceso de barrios de la zona Sur de la ciudad de Resistencia. Más de 10 mil familias han quedado bloqueadas.

“Si hay personas enfermas o en estado crítico con esto, no llegan al hospital. No es por el coronavirus; las personas que viven en la zona Sur son pobres ; no van a Europa y el virus se trajo de otros países no de los pobres”, se quejó Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano.

“¿Las personas que viven en la zona Sur son del mismo conglomerado que trajo y desparramó el virus que pone en peligro a la comunidad?”, se preguntó la dirigente social. E inmediatamente dijo: “Por supuesto que no.

Los que ponen en riesgo están en otro en lugares caros ; donde los pobres no transitan y donde sobre todo la policía no controla no vaya a ser que se enoje sus patroncitos. Esto es un bloqueo a Los pobres jamás visto; es un secuestro en masa colectivo a personas humildes sin motivo alguno. hasta el cansancio se explicó de donde venía el virus. Porque hacer esto con personas que ahora si las ponen en riesgo permanente”.





Marcela Acuña, referente de Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano



En esa línea, Acuña apuntó responsabilidades por el bloqueo hacia la zona Sur hacia las fuerzas de seguridad del Chaco. “La policía de la provincia es la responsable; los que piden que los encierren son responsables si muere alguna persona de enfermedades evitables u otra ocasión”.



“Y ojo, esto demuestra que no es el coronavirus es odio a los pobres y una policía que hasta tienen medios de comunicación para estigmatizar a los que quiere lastimar, tira la. piedra y esconde la. mano”, remarcó la referente de la agrupación femenina del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano. Para luego rematar:“Esto es un secuestro colectivo: los problemas trajeron los ricos y ligamos todos los pobres”.