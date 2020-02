El Museo de la Memoria anuncia actividades para el 2.020

Luego de un año 2.019 en el cual se organizaron visitas guiadas al ex Centro de Clandestino de Detención Brigada de Investigaciones, muestras de arte y talleres, así como también charlas jornadas de capacitación y encuentros de difusión en diversas temáticas, tanto de derechos humanos como de género, y derechos sindicales, el área Museo de la Comisión Provincial por la Memoria reanudó su labor desde el lunes pasado.

El Museo de la Casa por la Memoria funciona en la planta baja del edificio que fuera uno de los centros clandestinos de detención y tortura más relevantes del Nordeste durante la última dictadura cívico-militar. En ese entonces. funcionó la Brigada de Investigaciones de la Policía durante los dos primeros años de dictadura entre 1.976 y 1.978. En el fondo de la casona se ocultaba el centro clandestino por el que pasaron alrededor de 3 mil personas secuestradas.

El edificio, reconvertido en espacio de Memoria y declarado monumento histórico nacional, recibe a miles de visitantes cada año, promueve la enseñanza de la historia reciente y la defensa de los derechos humanos, la investigación sobre el destino de desaparecidos y de los bebés nacidos en cautiverio, el ejercicio de memorias y la importancia de la participación democrática.

El área de Arte del Museo de la Memoria se encarga de promover las expresiones artísticas sobre Memoria-Verdad-Justicia y promover un arte con reflexión política y sensibilidad social.

El ciclo 2.019 culminó con casi un centenar de instituciones educativas visitando el museo, por el que pasaron más de 2 mil estudiantes de distintos niveles. Los contingentes participaron en sendos talleres y recorridos guiados, para desarrollar una mirada crítica en temáticas de memoria y Derechos Humanos, construyendo saberes sobre historia socio-política y la realidad actual, estimulando a la vez la participación ciudadana, utilizando como herramienta fundamental la creatividad y el arte como medio.

También se coordinaron actividades y visitas con agrupaciones sociales (MTD, Darío Santillán, MTL, entre otras) gremiales (ATE, SITECh, UTRE, entre otros) y colectivas (plenaria colectiva de artistas) Resistencia.

Asimismo, se organizaron muestras de arte vinculadas con la temática del espacio, como “Lo que me costó atrapar el viento” de Celeste Massin” Memorias de barro en el marco de la “Semana de la Cerámica”, con obras de Jarumi Nishishinya, Marcelo Tottis, Amalia Cisneros y del colectivo Jahã Porã, y de Mary Lisboa, ex detenida política sobreviviente del centro clandestino que funcionó en la ex Brigada de Investigaciones.

Igualmente se instalaron las muestras “Twitter relatos”, “Por el derecho a la Identidad”, “Los lápices siguen escribiendo” del Grupo Cromática, “Sobre gas agrarias”, “Piedra Libre para los cuentos prohibidos” y “De artistas y músicos censurados”, entre varias otras propuestas.

Además, el espacio forma parte de la grilla de actividades que realizan organizaciones sociales. Alguna de estas propuestas fueron la presentación de la Semana Cultural del Orgullo de la Diversidad y de la Disidencia, la presentación de “Memorias Montoneras”, “Historias de militantes de ligas agrarias de Pablo Fernández Long, Juan Carlos Berenet, Miguel Fernández Long, la Marcha de la gorra y varias jornadas de capacitación del Ministerio de Educación.

El museo abre sus puertas a la atención al público desde las 8.30 a las 13 horas, de lunes a viernes. Contacto para visitas guiadas de grupos : 3624939500; Facebook.com/cpmchaco/ @casaporlamemoria_chaco