ATECh pide tenga en cuenta a docentes para la nueva regionalización

La ATECh requirió formalmente en la mañana de hoy al Gobernador “la reconsideración y la no innovación, de nuevas dependencias de áreas y regiones educativas que se habrían resuelto en el marco del Decreto Nº 08 del presente año. Puntualmente, para San Bernardo, la que hasta el momento lo venía haciendo de la Regional Educativa con sede en Villa Ángela, y que a partir del citado instrumento pasaría a depender de la nueva sede en Charata”. Del mismo modo planteó el reclamo en la misma Dirección “para el sector educativo de Campo Largo, que dependía de la Regional Educativa con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña y que a partir de ahora lo haría también de la sede de Charata”,

También afirmó que recepcionó reclamos de docentes de otros puntos de la provincia. "El motivo sobresaliente de los mencionados reclamos responden especialmente a los mayores costos económicos que les significará a los docentes el hecho de representar una distancia superior a recorrer para afrontar los trámites administrativos en particular que cada zona y región educativa implica, costos que por supuesto son definitivamente soportados por los propios trabajadores de la educación”, indicó ATECh.

El sindicato docente expuso en su presentación al primer mandatario que, “si bien comprende, que es potestad del Poder Ejecutivo la creación, modificación, sustitución, como el alcance mismo de las diferentes regiones educativa, es menester subrayar que, el artículo 47 de la Ley 647 E (Estatuto del Docente, de rango constitucional), refiere a la comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, la cual indica, se ocupará no solamente de la discusión salarial del sector, sino de las condiciones de trabajo del mismo, situación indicada que guarda estrecha relación con las modificaciones que introduce el Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación, en la nueva ‘regionalización’. La comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo ha conformado en los últimos tiempos, varias mesas técnicas que se refieren especialmente al segundo punto mencionado, condiciones de trabajo, y que han tenido un valor importante, por lo que resulta llamativo que no se haya procedido a convocar a una mesa de trabajo para discutir las derivaciones laborales de los cambios políticos referidos a la regionalización educativa en nuestra provincia, que es lo que realmente preocupa a nuestra organización sindical, y no quienes serán los dirigentes políticos que encabezarán las mismas. Las relaciones a plantear y que merecerían discusión serían: distancias, costos, riesgos, etc., de los docentes por esta nueva regionalización. Los educadores debemos discutir y no permitir fisuras sobre las cuestiones mencionadas que preocupan al conjunto y en demasía. Lo expuesto hasta aquí si bien es puntual en lo relativo al reclamo de reconsideración de la situación descripta al Gobernador, es preocupación del colectivo docente de la provincia”, planteó ATECh.