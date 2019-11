El Frente Chaqueño pide a la oposición que se haga cargo de la corrupción

"Resistencia se merece un candidato como Diego, que será el mejor intendente de la historia; el más joven". Así lo aseguró esta noche el gobernador electo de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich al participar del cierre de la campaña proselitista del Frente Chaqueño de cara a las elecciones municipales de este próximo 10 de noviembre en Resistencia.



Aseguró que los candidatos Diego Arévalo como intendente y Fabricio Bolatti a la presidencia del Concejo " no estarán solos, estarán con Alberto como presidente y conmigo como gobernador. Hemos demostrado que con corazón, garra, militancia se pueden ganar elecciones. No pactamos con nada, ni con nadie. El futuro es nuestro”, sentenció.

Del concurrido acto, también participaron la vicegobernadora electa Analía Rach Quiroga, demás candidatos a concejales y concejalas, militantes, simpatizantes y público en general. Junto a Resistencia, este domingo 10 eligen intendente y concejales también Makallé, Quitilipi, Fontana, Gancedo, Corzuela, San Bernardo, Sáenz Peña y Samuhú.



Con Alberto Fernández tenemos un vínculo personal y político: nos va a garantizar financiamiento para las obras de desagües pluviales que necesita Resistencia”, aseguró.

Así detalló: “Eso implica terminar el Canal 16, la autovía de la ruta 11, las obras de infraestructura energética que necesita la ciudad, más construcción de viviendas y más empleo. Queremos que Resistencia tenga agua potable, fibra óptica, cloacas y gas para todos”.

Luego se refirió a dos candidatos opositores: “Nosotros no usamos los recursos del municipio para hacer campaña política. Preferimos que la empresa de agua potable y cloacas invierta en eso y no para financiar la campaña de un candidato. Queremos que el Instituto de Vivienda haga viviendas para nuestro pueblo y no esté para financiar la campaña de un candidato. Queremos que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial entregue títulos a nuestro pueblo y no que financie la campaña de un candidato”, dijo.

Y agregó: “Queremos también que uno de los candidatos opositores se haga cargo de la corrupción del gobierno municipal anterior que entregó la basura y es una causa penal donde nadie puede estar excluido. Si hablamos de calidad institucional tenemos que hacerlo con firmeza”. “Cuando veo decir basta de inundaciones del candidato opositor, me pregunto: ¿dónde estabas cuando nosotros defendíamos las obras de desagües? Macri gobernó cuatro años y destruyó las Pymes y los comercios, aumentó la indigencia y la pobreza, y nos dejó sin hacer la avenida Alberdi, San Martín, Coronel Falcón, Juana Azurduy o Juan Manuel de Rosas, entre otras obras.

Demostramos que con convicción, honestidad, coraje y lealtad a las ideas es posible gobernar al servicio de la comunidad”, concluyó Capitanich.

Finalmente, repasó algunos logros de esta gestión municipal. “Resistencia hoy tiene 750 cuadras de pavimento más. En 32 años se construyeron 704. Cada cuadra significa mejor calidad de vida para nuestro pueblo. Intervenimos en 81 espacios públicos de los 352 e hicimos de nuevo la plaza Belgrano, la plaza España y el Parque 2 de Febrero a nuevo para que toda la comunidad pueda disfrutarlo”, enumeró.