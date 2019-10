Zdero: "Ha sido muy evidente el apoyo en circuitos donde la vez pasada no nos fue favorable"

El candidato a intendente de Resistencia por el frente Chaco Somos Todos, Leandro Zdero, asevera que "nadie es dueño de los votos", al analizar los resultados electorales. Resalta que "ha sido muy evidente el apoyo en circuitos donde la vez pasada no nos fue favorable".

El candidato a intendente de Resistencia, Leandro Zdero, aseguró que "nunca se debe subestimar a la gente a la hora de votar. Los resistencianos han cambiado notablemente en estas elecciones ya que se han recuperado numerosos circuitos en la capital chaqueña".



Luego de los resultados, Zdero manifestó: “Hoy seguimos con las mismas energías para que el 10 de noviembre la gente nos elija. Hemos puesto mucho esfuerzo y agradezco a todos los que custodiaron la democracia durante este domingo; en Resistencia hicimos una excelente elección y aún nos quedan estas 2 últimas semanas para seguir caminando los barrios hablando cara a cara con los vecinos”.



Dirigentes y candidatos del frente Chaco Somos Todos

"Somos la mejor propuesta"



Zdero reiteró su confianza en el voto de los resistencianos "para continuar y duplicar las cuadras de pavimento, garantizando sus desagües. Mejorar los servicios de limpieza, iluminación y de recolección de residuos .Poner orden, con más estacionamientos, una ordenanza anti- piquetes y un sistema de transporte eficiente".

"Eliminar la tracción a sangre, recuperar las lagunas y parques de la ciudad. Ordenar el municipio, administrando bien y optimizando los recursos para hacerlos más eficientes", propuso Zdero. En ese sentido, expresó: “Vamos a ganar el 10 de noviembre y voy a gobernar con todos en defensa de los vecinos, somos la mejor propuesta y somos amplios. Soy el único candidato que se ha sentado con el gobernador electo a ver los números del municipio, con los pies en la tierra, que nos permita accionar a futuro”.

"No subestimar a la gente"



Por último, Zdero pidió: “No subestimar a la gente, lo hemos visto este domingo y estamos muy agradecidos porque en Resistencia ha sido muy evidente el apoyo en circuitos donde la vez pasada no nos fue favorable. Resistencia no tiene dueño, por eso, vamos a continuar llegando con nuestras propuestas a los vecinos y a pedirles una oportunidad para transformar la ciudad. Lo vamos a hacer, la gente me conoce y tengo fuertes convicciones para lograrlo”, finalizó Zdero.