Día del Trabajador: Fesich Sitech alerta por el deterioro del trabajo docente en Chaco

En el Día Internacional del Trabajador, desde Fesich Sitech Castelli advierten sobre el profundo deterioro del trabajo docente en la provincia. La pérdida de derechos, el salario desactualizado y la falta de respuesta a propuestas gremiales no solo afectan a los educadores: comprometen el futuro de la educación chaqueña.

En ese marco, señalan que “hoy, bajo la gestión del gobernador Zdero y la ministra Naidenoff, la docencia atraviesa un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la desvalorización del rol y el deterioro de las condiciones laborales”.

Fesich-Sitech-Castelli

Asimismo, remarcan que “el problema no termina en el docente. La consecuencia es la degradación del sistema educativo, que limita y posterga las oportunidades de miles de estudiantes”.

Propuestas ignoradas y falta de diálogo

La entidad gremial sostiene que “hemos mantenido una actitud responsable, propositiva y abierta al diálogo. Presentamos iniciativas y alternativas concretas. Sin embargo, no han sido escuchadas ni valoradas, profundizando una crisis que impacta en toda la comunidad educativa”.

En esa línea, agregan que “este 1° de mayo nos encuentra sin celebraciones, pero con convicciones firmes: la educación no se sostiene desde la improvisación ni el desinterés, sino con gestión eficiente, empatía y compromiso real con lo público”.

“Cuando un docente pierde estabilidad, motivación y reconocimiento, no es solo un trabajador el que se ve afectado: es una generación entera la que queda en riesgo”, enfatizan.

Finalmente, desde Fesich Sitech Castelli reafirman que “el trabajo docente no es un gasto, es la inversión más importante de una sociedad. En un nuevo Día Internacional del Trabajador, cuando el trabajo docente se desvaloriza, no solo se pierde calidad educativa: se pone en riesgo el futuro. Sin docentes dignificados, no hay educación de calidad, y sin educación de calidad, no hay futuro posible para el Chaco”.