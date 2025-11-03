Tarjeta Tuya celebra 11 años con promociones especiales

Gustavo Morales, electo como nuevo decano de la UTN Resistencia
Walter Gustavo Morales es el nuevo decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Resistencia. Estará acompañado por la doctor Noelia Pinto, quien asumirá como vicedecana.
El martes 4 es el aniversario de Tarjeta Tuya y para celebrarlo tendrá una promoción especial: 5 cuotas sin interés más el 10% de bonificación, sin tope de reintegro en todos los rubros.
En el marco de las celebraciones por el 11º aniversario de Tarjeta Tuya y los 31 años de Nuevo Banco del Chaco, este martes 4 de noviembre se podrá aprovechar una promoción especial para todos los clientes de la tarjeta chaqueña.
En todos los rubros comerciales, se podrá comprar en 5 cuotas sin interés y 10% de bonificación sin tope de reintegro todas las localidades de la provincia, facilitando a las familias acceder a productos y servicios con beneficios especiales.
Esta acción reafirma el compromiso de Tarjeta Tuya y Nuevo Banco del Chaco con la economía local, fomentando el consumo en comercios chaqueños y acompañando a las familias en sus compras cotidianas.
Los comercios adheridos a la promoción se pueden consultar en el sitio oficial de promociones de Nuevo Banco del Chaco: nbch.com.ar/promociones.
Nuevo Banco del Chaco celebra el 4 de noviembre 31 años de su refundación, mientras que Tarjeta Tuya cumple 11 años desde su lanzamiento el 4 de noviembre de 2014. A lo largo de una década, Tuya se consolidó como la principal tarjeta del mercado chaqueño, con el objetivo de impulsar la economía local y acompañar a las familias de toda la provincia.
Con una política orientada a fortalecer el comercio chaqueño, Tarjeta Tuya ofrece condiciones diferencias que permiten a los comerciantes contar con un instrumento competitivo y a las familias mejorar sus posibilidades de compra y consumo.
La promoción Tuya Aniversario hace hincapié en esta política, convirtiendo el aniversario en una oportunidad para que los clientes disfruten de los beneficios especiales en todos los rubros y todos los rincones de la provincia, consolidando a Tarjeta Tuya como un aliado clave del comercio y la economía local.
Nuevo Banco del Chaco reafirma así su compromiso con la economía local, consolidando la tarjeta como una herramienta clave para comercios y usuarios en toda la provincia, acompañando a las familias y fortaleciendo el comercio chaqueño, celebrando 11 años de Tuya con beneficios que buscan hacer de cada compra una experiencia accesible y conveniente.
Jorge Capitanich encabeza la nueva conducción del Consejo Provincial, acompañado por la intendenta de Fuerte Esperanza, Inés Ortega Bulinki Correa, intendenta de Fuerte Esperanza.
El Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia manifiesta preocupación por demoras en el Fuero de Familia de la Primera Circunscripción Judicial. Asegura que ha detectado retrasos de hasta 60 días en los proveídos y en la tramitación de expedientes.
La Lista 10 es la ganadora en las elecciones de representantes de los afiliados del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos. Tanto en los activos como en los pasivos, consigue más del 35%, secundado por la Lista 3 con cerca del 22%.
Comienza el juicio por jurado popular en el caso Cecilia Strzyzowski. Tiene lugar en el Centro de Estudios Judiciales, a cargo de la jueza técnica Dolly Fernández
El servicio Adelanto Chaco 24 de Nuevo Banco del Chaco ya está habilitado para anticipar compras con tarjeta de débito, en comercios del Chaco.La habilitación será hasta la acreditación de los haberes.
Este jueves 30, desde las 8 horas, en el Centro de Convenciones Gala, retoma la audiencia de selección de jurados en el caso Cecilia Strzyzowsky. Será el turno de los abogados de las defensas de Emerenciano Sena y Gustavo Melgarejo para hacer preguntas a la segunda tanda de los potenciales jurados.
En estas elecciones legislativas nacionales 2025 en Chaco, son electos 4 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. Los resultados reflejan un avance de La Libertad Avanza y un retroceso del peronismo local.
Docentes y estudiantes de la Universidad de la Cuenca del Plata promocionan la prevención del suicidio, con una jornada de promoción de salud mental. Esta actividad, se desarrollará el jueves 30, desde las 17, en la esquina de las avenidas Costanera y 3 de Abril de Corrientes capital.
La Cooperativa de Motomandados plantea la falta de regulación de las apps de transporte por habilitación de graves violaciones a derechos humanos. Hace un llamado a la Municipalidad de Resistencia para “que asuma su responsabilidad, actúe con celeridad y firmeza, y garantice una movilidad que realmente respete la dignidad”.
Una joven de 19 años de años denuncia este martes 28 a un moto-uber por la causa de “supuesto abuso sexual con acceso carnal”.
