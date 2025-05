El ex Campo de Tiro pasará a llamarse Papa Francisco

Han comenzado los preparativos para dar una nueva denominación a las tierras del ex Campo de Tiro. Allí, anteriormente ha tenido la denominación de barrio Emerenciano.

Luego del conflicto devenido del caso Cecilia, han decidido la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. En este sentido, la comisión Nomencladora de Resistencia ha comenzado a analizar una nueva denominación para esta barriada.



La comisión Nomencladora de Resistencia es dependiente del Concejo Municipal de esta ciudad.

Dino Paganucci, integrante de la Comisión Nomencladora, en declaraciones a Chaco On Line explica que “hemos finalizado con el cambio de nombre del barrio Emerenciano, donde se propuso un nombre que no sea nocivo para la gente y que tenga acatamiento general porque la comisión también tiene que tomar parte para hacerle saber a los vecinos si están de acuerdo, en este caso se puso el nombre del Papa Francisco”.

Respuestas de los vecinos

En relación al impacto que tiene esta nueva denominación, Paganucci detalla que “esta semana lo vamos a ver porque se va a poner, como acuerdo general entre los concejales, y va a quedar plasmado en la sesión del Concejo. Pensamos que era lo mejor, porque no lo miramos como la parte religiosa, sino humana, quién fue el Papa Francisco, quién fue Bergoglio, qué hizo en su campaña, todo lo que hizo en Buenos Aires, para que después pase a ser Papa y, para nosotros creo que es un buen nombre para el barrio, por lo que puede representar para el barrio; la actitud que presentan los vecinos y todo eso, va a ser muy lindo”, estima Paganucci.









La comisión Nomencladora trabaja los días jueves. Los vecinos nos plantean algo y nosotros lo consultamos con Catastro y con tres señores que están con nosotros que pertenecen a la Municipalidad para ver si hacemos bien las cosas; porque esto es una cosa muy delicada, no se puede cambiar el nombre sin el consenso de la gente y nosotros estamos para embellecer la ciudad”, afirma. A esto, acota: “esta comisión es reciente y no tiene ni cuatro meses”.

“Preside la comisión Rolando Pérez, historiador y escritor, y yo también que me comprometí a trabajar y después once en total, que fueron propuestos por distintos concejales. Los que fueron propuestos se les pidió currículum y que sea una persona de bien y tiene que tener algo de conocimiento de Resistencia, conocer los barrios e ir a la fuente, que es lo principal, la Ordenanza, pero lo bueno que tenemos un reglamento interno en nuestra comisión para regirnos, no podemos salir de ese reglamento”, detalla la conformación de la comisión Nomencladora de Resistencia.

Mónica Carolina Báez Vargas

Alejandro Vargas