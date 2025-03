Tras finalizada la reunión con los gremios docentes en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno del Chaco, Alicia Susana Torres, secretaria general del Sindicato Confluencia Educadores Argentinos del Chaco comparte lo que se abordó en el encuentro con la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Prof. Sofía Elizabeth Petcoff Naidenoff.

“Para todos los colegas que están esperando una respuesta efectiva tenemos después de una larga discusión quedamos en que vamos a volver el día 10 de marzo, hasta ahora va a permanecer lo que es la Cláusula Gatillo, el ministro sostiene que no tiene recursos.

Después de plantear política salarial y de condiciones laborales que también son esencial para el comienzo de inicio de clases, yo creo que un punto de reflexión para ambas partes de rever si el fondo de presentismo se puede revertir para todos en una suma en blanco”.

Recomposición salarial

Ante la demanda de los trabajadores de la educación expresa: “Queremos un poquito más por encima de lo que es la Cláusula Gatillo. Tenemos altas facturas de luz que lo vuelvo a repetir , que si bien nos dicen que es un aumento por el gasto y estamos viviendo en la zona norte y el gasto de todos nuestros ciudadanos es irreversible de 45 y 50 grados de calor , entonces ahí hay una discusión que no nos podemos entender y la Cláusula Gatillo no alcanza, por eso estamos pidiendo un esfuerzo por parte del gobierno”.

Consultada por Chaco On Line, sobre si hubo respuestas por parte del gobierno provincial responde “nos llevó al día 10 de marzo, por el momento con expectativas”. Ante esta situación consultamos sobre las medidas del sindicato al que representa, dice que “ por el momento las clases comienzan”.

Los docentes plantean inquietudes a SICEACh. “Por el momento son los arreglos en las escuelas, estamos sin agua, estamos sin luz, en otras escuelas nos faltan mobiliarios, impresoras, esa es la realidad objetiva que tenemos de la situación de las escuelas, no quiero divulgar más porque hay más, vamos a las concretas queremos el inicio de las clases pero en condiciones. Los niños no pueden ir a escuelas que no están reacondicionadas con ventiladores, aires acondicionadas, con luz, agua y con los sanitarios arreglados. Además, expone preocupación por la situación que atraviesan los docentes chaqueños.”También, las condiciones laborales para el docente”.