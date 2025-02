El Concejo Municipal en su convocatoria a extraordinarias no alcanza grandes logros. Los distintos sectores políticos muestran grandes diferencias en un temario diverso.

Desde la bancada radical, Javier Dumrauf , explica cómo se ha ampliado las divergencia. “Tuvimos una sesión en la que tenía 9 puntos sabíamos que para la gran mayoría de los temas, necesitábamos la mayoría agravada para poder tratarlo y que no habían tenido el tratamiento común legislativo, por eso la extraordinaria, no teníamos el despacho pertinente o en todas las comisiones en donde estaban los proyectos presentados, entonces después de intentar llegar a un acuerdo y no lograrlo nos sentamos y aprobamos solamente los temas que teníamos despachos, que podíamos aprobar con la mayoría simple, que teníamos nosotros. Los dos últimos puntos que eran los puntos 8 y 9, después de haber tratado todo el temario y haber aprobado solamente dos, de los puntos que necesitábamos la aprobación de la oposición que no habíamos logrado, tampoco lo logramos con los puntos 8 y 9, que tenían que ver con la ratificación por vía de la ordenanza de la resolución, por la cual el Poder Ejecutivo, había llevado adelante con la recomposición salarial para los empleados activos del Municipio, pero nosotros necesitábamos ratificarla, pero en el punto 9, que era la derogación de la ordenanza que establecía justamente esa bonificación que en el año 2021 se había creado y que se llama Permanencia en la Estructura, para esos dos puntos requería los dos tercios para poder tratarlo, porque necesitábamos constituir el cuerpo en comisión y emitir el despacho para la ratificación de estos dos puntos, y aquí es también donde la oposición no acompaña”, subraya.

En sus declaraciones a Chaco On Line, Dumrauf comenta que este jueves han mantenido una reunión con los trabajadores municipales, a quienes les han expuesto su posición. “Fuimos muy claros en nuestras ponencias, respecto a los efectos que estaban teniendo esta actitud irresponsable por parte de la oposición, a la cual hicieron caso omiso y bueno, hoy tuvieron que responder por sus acciones y tal es así que ellos presentaron un pedido de extraordinaria con estos dos puntos para el día lunes y que nosotros tenemos la misma postura que tuvimos el día de ayer vamos a ir el día lunes y vamos a votar de manera favorable, yo los escuché el día de hoy y primero que me pareció un mamarracho el fundamento , es completamente absurdo, porque los puntos se tratan de manera individual, ellos hablan de que nosotros fuimos a aprobar todo o nada. En el orden del día tenés punto por punto y si ves el video de cada uno de los temas”, propone desafiante el concejal radical.





“Por otro lado, nos tratan a todos de brutos creen que nosotros no tenemos experiencia legislativa, conocemos el reglamento interno de cómo se trabaja en un cuerpo colegiado, porque esa justificación de que queríamos aprobar todo o nada es absurda completamente, de hecho, es cuestión de mirar el video, además de que eran dos puntos los que estaban en discusión y tranquilamente hicimos todo el temario y los últimos dos puntos podían haber acompañado el ingreso y no lo hicieron, no hay otra explicación no hay otro fundamento”, plantea Dumrauf.





“Cuando a mí me tocó hablar ayer, pedí que me expliquen que estaba pasando, porque directamente al no darnos ellos la mayoría agravada los proyectos pasaron a la comisión de Hacienda, entonces en ese momento pido la palabra al presidente, pregunto y pido que me expliquen los motivos, esto tenía efectos claros, en el perjuicio de los empleados municipales, digo esto porque para hacer efectivo el aumento de los empleados legislativos también se requiere de una ordenanza y así también para los jubilados y retirados de la Municipalidad, fueron a preguntarles y sin más fundamentos que más mentiras solamente intentaron justificar y hoy tuvieron que hacerlo de nuevo pedir otra vez extraordinaria. Nosotros vamos a mantenernos en la misma postura y no vamos a cambiar en nada”.

“Estamos intentando acercarnos y hablarlo, pero en definitiva debemos sentarnos y aprobarlo. Que sean sinceros y digan ‘no estamos de acuerdo con Roy Nikisch’, ‘que deje de lado un concepto que se pagaba de manera no bonificable, no remunerativa por parte del peronismo cuando gobernaban en nuestra ciudad y que digan que quieren seguir pagando de esa manera. Acá hay un concepto que se pagaba mediante una ordenanza en el 2021, por parte de la gestión peronista de Gustavo Martínez , con la cual hasta algunos casos llega hasta el 100 por ciento del básico del monto de esa estructura digamos de ese beneficio, ese monto estaba destinado a cada trabajador, ya se percibió y se trasladó al básico y significa un gran esfuerzo, mucha plata para la Municipalidad, porque no solamente es aumentar el básico, sino también todas las demás bonificaciones en el básico de un empleado”, detalla Dumrauf.

Mientras, las expectativas salariales de los trabajadores pasivos. “Cada vez que se aumenta al básico de un empleado se traslada al del jubilado, por eso la política salarial de la anterior gestión se dedicaba a hacer aumentos en negro, por eso no se trasladaba a los concejales, durante 4 años los concejales no tuvieron aumentos por eso cuando nosotros asumimos los sueldos de los concejales eran paupérrimos, porque esa era la política salarial de Gustavo Martínez, crear sumas en negro. Con el concepto de Permanencia en la Estructura tenemos la tarjeta del refrigerio que está en negro, esa era la gestión y en nuestra gestión todos los aumentos se hicieron al básico”, reafirma Dumrauf.

Solo esos dos puntos vamos a tratar porque los otros temas pasaron a las comisiones, que son los que no se pudieron tratar".

Por Oscar Alejandro Vargas