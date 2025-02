Luego del primer periodo de inscripciones para estudiar en la UNNE, que tuviera lugar en diciembre pasado, está abierto el segundo periodo para algunas facultades y carreras.

Desde este lunes 3 de febrero está habilitado una segunda instancia de inscripción en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura que habilita, y permanecerá abierta hasta el viernes 7 de febrero de 2025. Algunas carreras ya han finalizado su periodo de ingreso en diciembre de 2024.

Hasta este viernes también están habilitadas las inscripciones en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Humanidades.

Las inscripciones para todas las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas se extenderán hasta el viernes 14 de febrero de 2025.

Hasta el viernes 28 febrero de 2025, la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura abre la segunda instancia de inscripción para sus carreras Licenciatura en Artes Combinadas, Licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural, Licenciatura en Turismo y la Tecnicatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia.

Este 3 de febrero y hasta el lunes 10 de marzo el Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias abre el segundo periodo de inscripción a la Carrera de Tecnicatura en Administración de Empresas, que posee dos orientaciones, la primera Agropecuaria y Agroindustrial y la segunda Comercial y de Servicios. Esta unidad académica tiene su sede en la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.

En marzo

Desde el lunes 3 de marzo y hasta el último día de ese mes la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas abrirá un segundo periodo de inscripción, pero sólo para la carrera de Procuración, por la cual el resto de sus ofertas de grado ya han finalizado su recepción de aspirantes en diciembre de 2024. No obstante, el lunes 2 de junio de 2025 y hasta el jueves 31 de julio de 2025 la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas abrirá la inscripción a varias carreras de pregrado como el ciclo de complementación de Notariado para Abogados, la carrera de Martillero Público y Corredor de Comercio y las tecnicaturas en Gestión de la Administración Central, en Gestión Parlamentaria, en Gestión Judicial y la Tecnicatura en Gestión Municipal.

El resto de las facultades e institutos no mencionados en este listado han finalizado en diciembre de 2024 su periodo de inscripción como es el caso de las facultades de Medicina, Odontología, Arquitectura y Urbanismo y el Instituto de Ciencias Criminalísticas.

Requisitos para la inscripción

Las personas interesadas en inscribirse para cursar durante el Ciclo Lectivo 2025 deberán tener en cuenta que este proceso es 100% virtual y que la documentación obligatoria que se solicita para efectivizar la inscripción se debe adjuntar en formato digital en el sitio inscripciones.unne.edu.ar o con usuario del/de la estudiante por SIU Guaraní en Trámites > Inscripción a Propuestas.

Los requisitos solicitados son: Documento Nacional de Identidad, anverso (frente) y reverso (atrás), en un mismo archivo. En caso de ser extranjero sin DNI deberá presentar Pasaporte y si pertenece al MERCOSUR será suficiente la Cédula de Identidad del Mercosur. Una fotografía digital del/la aspirante (tipo DNI) 4×4 cm. de fondo blanco. Copia del carnet de vacunación: Doble Adulto bacteriana o Triple Bacteriana aplicada .

Poseer un título de Nivel Medio original impreso digitalizado o en formato digital original, o en su defecto la constancia de poseer un título en trámite o una constancia de finalización de estudios secundarios que cuente con la leyenda: No adeuda materias. Una cuestión importante es que si al momento de la inscripción no se contase con algunos de los documentos enunciados en este listado, se deberá presentar constancia expedida por la Institución de finalización del cursado del último ciclo de enseñanza secundaria, indicando la/s asignatura/s que adeuda.

Cabe destacar que los archivos enviados para inscripción tendrán el carácter de Declaración Jurada y estarán sujetos a verificación por la Unidad Académica en la que se inscriban.

Efectuado el trámite online a través del SIU Guaraní con envío de los requisitos, cada Unidad Académica podrá confirmar mediante notificación a la dirección de correo electrónico declarado y con la cual se ha realizado el trámite, siendo desestimados los envíos de documentación fuera del plazo establecido para la inscripción.

Además, si se observan archivos fallidos o ilegibles, la institución le reclamará su sustitución al/a aspirante con un plazo de tiempo determinado en el correo electrónico declarado. Cumplido dicho plazo otorgado y en caso de no cumplimentar con lo requerido, se desestimará la postulación.

La Unidad Académica o Instituto podrá solicitar la presentación de la documentación en formato papel o por sistema, dando a conocer la fecha límite de entrega. En caso de incumplimiento de lo requerido se procederá a dar la caducidad automática de la inscripción efectuada, quedando la misma sin efecto.

El Título Secundario Original, o constancia de finalización de estudios secundarios (con la leyenda “No adeuda materias”), tendrá como plazo máximo de presentación en la respectiva Unidad Académica el día 30 de abril de 2025, en horario administrativo. En caso de no dar cumplimiento, a partir de dicha fecha no podrán continuar realizando actividad académica alguna. Por último, si al 19 de diciembre de 2025 (en horario administrativo), aún no se han completado estos requisitos, serán dados de baja en la carrera a la que se han inscrito.

Para mayor información se puede visitar el sitio: https://www.unne.edu.ar/estudiar/inscripciones/