“Nosotros hemos pedido medidas al gobierno de la provincia del Chaco para amortiguar este tarifazo brutal en el bolsillo de los chaqueños un bolsillo que está muy flaco y que cuando se trata de factura de luz no distingue ideologías, ni pregunta ‘a quien votaste’, sino que lamentablemente agarra a todos por igual”. ¿Por qué digo ‘lamentablemente?, porque cada vez que se quiere hablar de tarifas que son inaccesibles, que la población no llega a pagar, por más voluntad de pago que tengan, quieren meter a la política.”

Programa “Descuento de Verano”

Consultado sobre esta propuesta a los chaqueños señala “y esta medida tomada por el gobierno de la provincia del Chaco es muy reducido, no sé si es conveniente hablar de ahorro energético de uso racional de energía, en pleno enero cuando hace 40 grados cuando tenemos una ola de calor y cuando el consumo siempre va a ser mayor”. Dice “estamos a favor en promover el ahorro energético y el uso eficiente de energía, pero aclara que “eso no se da de un día para el otro, eso no es magia, sino que se tiene que hacer campañas de sensibilización y de comunicación fuerte, para que la gente sepa de qué se está hablando. Hacerlo en pleno enero cuando la gente tiene una factura de 200 mil pesos sobre la mesa no sería la mejor respuesta, por eso creemos que la provincia tendría que hacer medidas mucho más amplias, mucho más fuertes.

La Defensoría del Pueblo le ha solicitado la suspensión de cortes de energías eléctricas y el retiro de los medidores hasta fines de marzo, le hemos pedido que se haga una nueva revisión y retrotraer las tarifas, algo muy similar a lo que hizo la provincia de Formosa, que estableció un esquema provincial de tarifas, beneficios que establece la propia provincia para aliviar y amortiguar esto que golpea y mucho a miles de familias chaqueñas”.

“A menor consumo mayor descuento”

El argumento del gobierno de la provincia del Chaco es que “ a menor consumo, mayor descuento”, a esto Bernardo Voloj reflexiona: “No está mal si uno lo lee como una política pública integrada a una serie de medidas, porque es cierto uno tiene que promover utilizar bien la energía, evitar el derroche, optimizar la energía, si uno puede y tiene los ingresos y la posibilidad, se le recomienda mejorar el cableado o mejorar los equipos electrónicos, el tema es que estamos en plena crisis económica en una provincia donde el 70 por ciento de los ciudadanos no llegan a una canasta básica.

En esa línea analiza “entonces pedirle a la gente uso racional y eficiente de energía, en pleno enero cuando uno quiere prender un ratito el aire acondicionado, un poco más que el ventilador le diría que va a ser contraproducente y que no va a tener el efecto deseado, porque se le está poniendo a la población chaqueña a la pobreza energética que es cuando destinás más del 20 por ciento de tus ingresos al pago de la luz o disminuís tu consumo de manera tal tu calidad de vida se resiente eso es pobreza energética”.

Sobre este programa que ofrece la gestión de Zdero considera que “está bien esta medida, es válida, pero la tenés que tomar frente a otras opciones, y no que sea esta tu única medida, que tiene un gusto a muy poquito es muy chica y en definitiva no resuelve hoy el problema que hoy tiene la gente, que dice que hago si tengo una factura de 200 mil pesos de luz, cuando mis ingresos son de 600 mil pesos”.

Financiación de boletas de luz en 3 pagos con Tarjeta Tuya

Consultado si soluciona el problema del ciudadano responde: “No soluciona, es una posibilidad, no todos los chaqueños tienen Tarjeta Tuya, entonces pagas en tres cuotas si podes, pero sabes que vas a tener que seguir pagando y la otra, es un aliciente para el que tiene tarjeta de crédito”.

Luego, recuerda “estábamos en San Bernardo, Quitilipi, una pareja de enfermeros que cobra 700 mil pesos les llegó 280 mil pesos la factura de luz, comes o pagas la factura de luz, en el caso de San Bernardo la gente no dijo tuvimos que vender una heladerita, un mueble porque nos llegó una factura de 280 mil pesos una factura de luz ¿qué hago?, entonces la única opción no es pagar en 3 cuotas, por eso venimos pidiendo al gobierno provincial medidas mucho más amplias, mucho más reales, de mayor alcance para que las facturas de luz no se convierta en un problema, porque lamentablemente le hemos dicho al gobierno provincial hay muchos casos que quieren pagar no quieren deberle a Secheep, no quiere deberle a nadie, no llega, no puede hacerlo, entonces pedimos una mirada mucho más humana, real, pedimos que dejen de jugar tanto a la política y echar culpas a la Nación o a la anterior o la culpa al que vendrá”.

Retiera el defensor del pueblo “pedimos medidas mucho más humanas, porque la gente no logra juntar esa plata para pagar la factura de luz”.

Reclamos de vecinos

Vecinos de Resistencia y de localidades del interior transmiten sus preocupaciones y comparten los incrementos en sus boletas de luz. En este contexto, el defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj señala: “Hay que tener dos miradas o dos acciones, en primer lugar, muchas personas que se acercan de localidades de la provincia y ahora que estamos recorriendo y observando, nos dicen nosotros somos familia de dos personas o soy yo sola o tengo un familiar con discapacidad a cargo, y el verano anterior consumí por poner un número hipotético 300 kvw y en el 2022 consumí 250 kvw y este verano consumí 1.500 kvw, y en ningún momento yo aumenté el consumo.

En ese contexto comparte las experiencias de los afectados “a partir de la situación socioeconómica en la que estoy no tengo para prender tres aires acondicionado porque no tengo, ahí pedimos que se haga una nueva lectura, que se cambien los equipos a ver qué pasa, otro problema que se da que es histórico en Secheep, que tiene que ver efectivamente cómo se hacen las mediciones, se toman puerta a puerta, se hacen una proyección, se hacen un estimativo, todo eso hemos pedido informes urgentes a la empresa, pero lamentablemente sin respuestas”.

Respecto a las presentaciones realizadas por parte de la Defensoría del Pueblo dice ”algunas cosas muy pequeñas nos dieron lugar, al menos se suspendió la audiencia pública que querían hacer para el 27 de enero, que era una audiencia pública que carecía de lógica que iba a ser muy perjudicial a los usuario, se suspendió por 6 meses”.

A esto agrega “lo que venimos insistiendo en este mes de enero que no le corten el servicio energético a la gente y ellos dicen que no pueden y que la gente debe ir a Secheep, acercarse a cualquier oficina y le van hacer un plan de pagos, es muy triste lo que está pasando, mucha política y poca gestión”, lamenta.

