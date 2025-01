"Es urgente el tratamiento del sueldo del empleado municipal", afirma Villagra

La concejal del CER dice que no ha recibido confirmación oficial de la convocatoria a sesión extraordinaria del Concejo Municipal de la capital chaqueña. En declaraciones a Chaco On Line señala que se ha enterado a través de los portales de noticias y sabe que tiene que tratarse en este ámbito la mejora de la situación salarial del empleado municipal.

“Estamos dispuestos a escuchar, también a ser parte de la extraordinaria, desconocemos, fecha, hora y día. No tenemos conocimiento de los proyectos que se van a tratar, ni tampoco de la fecha”, admite la representante del CER.

Dice que va a participar del tratamiento de la ordenanza de mejora del salario del trabajador municipal.

“Es urgente el tratamiento del tema del sueldo del empleado; vamos a acompañar, vamos a estar y veremos cuál es el proyecto porque hasta la fecha no tenemos nada oficial, solo lo que sale en los portales”, afirma.

Situación del empleado municipal

En relación a la situación salarial del trabajador municipal, Villagra remarca que “la eliminación de la estructura en el cargo estuvo creada por ordenanza y estuvo enganchada por dos ítems: la antigüedad y el cargo”.

La convocatoria a extraordinaria tiene previsto el tratamiento de la recomposición del sueldo básico de los empleados municipales y la derogación del beneficio “Permanencia en la estructura”, establecida en la Ordenanza 13513/21. Estas normativas beneficiarán tanto al personal activo como pasivo de la comuna de la capital chaqueña.

“Si es una mejora del empleado, yo creo que tanto el bloque CER ni el bloque del Frente Chaqueño va a tener algún inconveniente en acompañar”, asiente la edila. “Ellos venían con un planteo, que le habían ganado a la inflación -en referencia al Ejecutivo municipal-, parece que la realidad no era esa, y nosotros habíamos planteado un aumento en octubre de un 25 y 20 por ciento en diciembre, y lo que dio en noviembre fue de 5,5 y 5 por ciento y bueno, estaremos a la espera teniendo en cuenta a todos los empleados municipales que vienen de algunas áreas garroteados, con el tema no solo económico, sino también los tratos, les han sacado las horas extras, las nocturnas; capaz que esto viene a traer un poco de tranquilidad para los empleados, puesto que esto no tiene que ver con una cuestión de bloque político, sino con la necesidad del empleado para que pueda llegar tranquilo, bien a fin de mes , estamos en un año muy complejo y están a la espera de poder ver sus recibos el 31 de enero”, se esperanza la representante del CER en el legislativo comunal de la capital provincial.

Estacionamiento Medido

Otro de los temas, acerca de los cuáles debería haber definiciones en la ciudad es el sistema de estacionamiento medido inteligente. Que para el 20 de enero debía tener determinado su implementación.

Al respecto, la concejal Villagra dice que “estamos bastante preocupados, hemos hecho un recorrido con la gente del centro porque fue también inconsulto, van a poner en funcionamiento algo que estaba establecido en el Código de Tránsito, de Comercio y Transporte. “La verdad que la Presidencia del Concejo no tiene la licitación, ni la forma de implementación, es más de lo mismo que venimos viviendo durante este año. Hay una preocupación importante, que va a significar al bolsillo de un frentista o del que viene a trabajar, va a significar 140 mil pesos mensuales sumándole todo lo que viene en aumento, agua, luz y gas , así que veo con mucha preocupación, hemos presentado notas y pedidos de informes y no tuvimos respuestas a la fecha, y no sabemos cuánto va a ser la hora, dicen que van a ser 700 pesos la hora; qué pasa con el trabajador y el que viene a comprar algo en el centro, no va a tener para estacionar, se extendió más del primer círculo, aro de la ciudad y la excusa era el ordenamiento del tránsito y yo creo que es un error porque hay lugares en lo que tenés doble fila para estacionar y no creo que esto sea una solución para el tránsito”, muestra su disconformidad con la propuesta del Ejecutivo comunal.

“Me parece que tendríamos que haber ido a una audiencia pública, tendríamos que haberlo charlado, no solo a nivel Concejo, sino con vecinos y vecinas”, estima la concejal del CER.

Considera que “se pudo haber hecho algo diferente, haber establecido un número diferente para los frentistas, se podría haber establecido el cuarto de hora y los establecimientos exclusivos”, admite la representante en el Concejo Municipal resistenciano.

Alejandro Vargas