Tribunal de Cuentas: Buscan aclaraciones sobre gastos "irregulares" en el organismo

Tras la denuncia efectuada por la vocal del Tribunal de Cuentas, Beatriz Bogado. contra la doctora Carola Urlich, fiscal del organismo de Control y quien oportunamente detectara irregularidades en gastos de Lotería Chaqueña durante el año 2.022, época en la que Bogado formara parte del Directorio del organismo de juegos de azar, el diputado de la UCR, Carim Peche, presenta un pedido de informe dirigido al ente de control con el objetivo de esclarecer esta situación a la que considera de “extrema gravedad institucional”.

En ese marco, Bogado señala que “el pasado 23 de octubre he presentado en la Legislatura un pedido de informe dirigido al Tribunal de Cuentas de la provincia porque considero de extrema gravedad institucional no solo la denuncia efectuada por la vocal Beatriz Bogado contra una fiscal por el solo hecho de realizar su trabajo que no es otro que controlar las cuentas públicas, sino por lo expuesto públicamente por la doctora Urlich respecto del inicio de un sumario, le han violentado su armario personal en el que guarda expedientes y se le ha retirado el personal necesario para llevar adelante su labor entre otras situaciones irregulares”.

“Días pasados, y a raíz de esta situación, fiscales del Tribunal de Cuentas elevaron a la presidente de ese organismo una nota en la que "rechazan y repudian" la denuncia penal que la vocal del órgano de contralor presentó contra la doctora Urlich, recordemos que cuando la fiscal en cuestión auditó el ejercicio fiscal 2022 de Lotería Chaqueña encontró irregularidades y se labró un juicio de cuentas que condenó a Bogado a pagar un resarcimiento al Estado, por lo tanto este accionar de la vocal Bogado genera un precedente de extrema gravedad institucional ya que atenta contra la independencia que deben tener los fiscales para investigar” , amplía detalles.

“Según expresaron oportunamente las nuevas autoridades del Tribunal de Cuentas han establecido como eje central de gestión el inicio de un “proceso irreversible de transparencia y ética pública”, decisión que celebro, acompaño y espero se aplique a esta y otras situaciones que ponen en peligro la institucionalidad democrática”, expone.

Finalmente recuerda que en la sesión de diciembre del año pasado, cuando se votaran los acuerdos para designar los vocales de Lotería Chaqueña, no acompañó la designación de Bogado.