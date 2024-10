"Vamos corriendo detrás de la inflación", aseguran en FIUD

Pedro López remarca el malestar en el sector gremial docente con el Gobierno provincial. “Las relaciones que tenemos con el Ministerio de Educación no son nada buenas”, admite.

Resalta su experiencia en negociaciones sindicales. “Tengo 43 años de antigüedad; tengo la experiencia de haber ingresado en el gobierno militar y con el gobierno democrático de Zdero quizás los otros no se den cuenta”, expone el referente del FIUD.

Muestra sus diferencias con la posición del mandatario provincial, alrededor del manejo del sistema educativo. “Increíblemente, el gobernador sale a decir que no va hablar y cuando un gobernador serio quiere lo mejor para su pueblo y en una situación crítica como estamos; creo que no es la función de cargar uno solo la solución de la crisis en la espalda”, apunta López.

“Entre todos colaboramos, las cosas se hacen mejor porque nadie sabe todo y siempre es bueno que nos quieran ayudar y el gobernador no tiene que tener miedo en eso, porque pareciera que nos clonaron, porque el cuando era candidato, era amable porque estaba con los docentes, luchaba con los docentes y hoy cumple con la cláusula gatillo - no hay que desconocer las cosas buenas que hace-, pero la cláusula gatillo es tratar de mantener el valor del sueldo pero siempre corriendo atrás, cobramos tres meses atrás cuando corrió la inflación”, dice el representante sindical de la educación chaqueña.

Anuncio del gobierno del aumento del 200 por ciento a los docentes

López pone en discusión los montos anunciados por el gobierno para el sector docente. “Cuando se refiere a ese porcentaje, 209,6 %, se está refiriendo a la inflación interanual que tomaba de septiembre a septiembre y sino se dio cuenta todavía no era gobernador , recién el 10 de diciembre, no puede decir que dio porque estaba otro gobierno”, refuta.

Amplía la lógica que plantea. “Y cuando cobremos el salario de octubre, tendremos el incremento del 101, 6 por ciento y estamos hablando menos del porcentaje que él dice y, lógicamente, el docente ve eso y dice que ‘está mintiendo’ y yo quisiera tener la buena fe de decir que se equivocó. Los docentes miraban y decían es imposible, si fuera así le tuviéramos que haber ganado a la inflación un cien por ciento y para nada ocurre, vamos corriendo detrás de la inflación”, subraya el dirigente.

Además, señala sobre los cuestionamientos existentes acerca del llamado a mesas técnicas. “Están siendo convocadas por la Ley 3.895 y 3.896, que son las Leyes de Titularización docente, de acuerdo al artículo 10 de la ley que dice que todas las cuestiones que generan distintos tipos de controversias, que no están claras en la ley, serán resueltas en el ámbito de las mesas técnicas. Esto quiere decir que deben convocar y trabajar en conjunto sobre estas problemáticas que se van generando en la aplicación de la Ley de Titularización. Se está trabajando en esto y salió la ministra diciendo que avanzamos mucho y estamos por terminar, trabajamos bien y eso es cierto. En esa mesa técnica se han resuelto cuestiones que no estaban en la ley, que hablaba de ciertos requisitos para un nivel, una modalidad, pero no mencionaba habilidades de proyectos especiales, que se ha institucionalizado o sea que pasaron a ser parte del sistema y no estaban en la ley , esas cuestiones las hemos resuelto diciendo que también titularizaban junto al proyecto, o sea si un proyecto era de secundaria, titularizaban con el de secundaria; hay proyectos que son de formación profesional o técnica profesional agropecuaria, o sea que en ese sentido no iba a haber problema y otros de los inconvenientes que no se tuvo en cuenta en la ley que pasaron los que no tienen competencia”. Amplía los planteos en torno a la Ley de Titularización: “La ley dice título docente que le piden 5 años de antigüedad, título habilitante 7 años, y después los que no tienen título, ahí está el problema, vemos que la ley no está contemplada y, a su vez, vemos escuelas enteras que no tienen competencia y ¿porque no tienen competencia? Porque no se ha comenzado a trabajar a las cajas curriculares sin nuevas y, para eso también se necesita mesa técnica , que es lo que debe entender el Ministerio y dentro del Ministerio hay funcionarios que ya han trabajado, que tienen experiencia y que han trabajado mucho en las mesas técnicas, entonces saben que eso realmente funciona bien; porque uno pensaría que va a tener diversos gremios que se van a pelear entre todos, porque para eso están divididos y se van a llevar la sorpresa que no es así”.

El referente del Frente Independiente de Unidad Docente explica el funcionamiento de las mesas técnicas. “Las personas que van no son necesariamente dirigentes, por ejemplo, yo soy de la enseñanza técnica, soy supervisor y abogado y tengo ciertos conocimientos, pero cuando se trata de trabajar en la competencia de Aeronáutica o técnico avión, lógicamente no voy yo, van los técnicos aeronáuticos que tenemos en los gremios; por eso, es un trabajo profesional en la diversidad de opiniones, que enriquece el trabajo, entonces debemos ser una de las pocas provincias que trabaja de esa manera y para mí es un orgullo que más que eso, es democrático”, destaca López.

En esa línea, cuestiona “si seguimos con el trato de ignorar a los gremios esto se pierde y es una lástima que un gobierno más allá del partido que sea no tenga en cuenta y quiera trabajar bien , porque como gobierno voy a querer que las cosas salgan lo mejor posible”.

Sale a hacer frente a declaraciones del mandatario chaqueño en las que cuestiona a los sindicatos. “Yo digo que no tiene que ser tan charlatán, por qué no dice quiénes son los gremios que lo extorsionan, que actúe como un hombre verdadero el gobernador, que actúe como un hombre y diga quienes son, no tiene que ofender a todo el mundo, no tiene que agredir, no tiene que crear grietas en la sociedad, él tiene que unir, tratar de que todos se sumen a su proyecto y él escupiendo en la cara a la gente no lo va a lograr, porque no es cierto y voy hablar por el gremio que represento: Nosotros en 10 años no hicimos más de 10 días de huelga, entonces no puede decir una cosa así y hemos trabajado siempre en conjunto, sin interesarnos el color político y para qué sepan quiénes son y no estoy hablando porque soy del otro partido , yo soy radical y me duele realmente porque hemos tenido representantes como gobernador como Ángel Rozas y Roy Nikisch, entonces que él tenga esa actitud como radical que soy , porque el partido en sí es demócrata y estamos actuando como tiranos y no está bien eso, que ponga un mote gratuito a todos”.