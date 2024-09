Capitanich: "El gobierno de la provincia ha diseñado una estrategia para mentirle al pueblo chaqueño"

El ex gobernador y presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista del Chaco se expresa sobre el proyecto del Ejecutivo provincial por el cual solicita permiso para contraer un crédito para hacer frente a la emergencia energética.

En el documento titulado “El engaño como herramienta de extorsión”, expresa:

“El gobierno de la provincia ha diseñado una estrategia para mentirle al pueblo chaqueño respecto a una supuesta crisis energética. Perón decía que la ‘única verdad es la realidad’, por lo tanto, es necesario advertir que la oferta energética de la provincia aumentará en 270 MW de energía solar en el transcurso de este año 2.024 producto de las obras en ejecución que dejamos durante nuestra administración producto de un plan estratégico de energías renovables”.

Luego señala que “nuestra meta era llegar al 25 % de la demanda energética para el año 2.025 mediante los programas Renovar, MATER Y RenDMI, pero con la puesta en funcionamiento de las plantas solares adjudicadas y en proceso de ejecución de Charata 40MW, Villa Ángela (La Perla) 25MW, Villa Ángela MSU 90MW, JJ Castelli 20MW, Pcia Roque Saenz Peña 60 MW, Presidencia Roca (Don Pano) 15 MW, y la finalización de la planta solar en Pampa del Infierno por 130 MW más las plantas de generación eléctrica de biomasa en Indunor y Unitan por un total de 16MW entre ambas, que están funcionando a full a partir del año 2.021 se sobrecumple el objetivo llegando a 396 MW de oferta adicional al sistema interconectado en proyectos de ejecución. Que a través de la convocatoria RenDMI pudimos lograr 28 proyectos más adjudicados por 410MW para ser desarrollados del 2.025 al 2.027”.

Líneas más abajo, afirma que “la energía solar en nuestra provincia tiene la ventaja de ser energía limpia con impacto ambiental positivo como así también se produce máxima oferta de generación en el pico máximo de demanda por altas temperaturas entre las 12 a las 17 horas de jornadas de intenso calor. Si bien la distribución de la energía no es uniforme para satisfacer los picos de demanda en horario nocturno, la gestión estatal debe procurar consolidar un sistema de almacenamiento y distribución aceptable y eficiente que las nuevas tecnologías lo permiten hacer”.

Más adelante, apunta que “el retiro de los generadores de energía delivery por incompetencia de la administración provincial puede ser repuesto a través de operaciones de contratos de corto y mediano en forma inmediata sin erogar cifras desmesuradas y siendo estratégico para conseguir precios competitivos cuidando las finanzas de la provincia, pero atento a la maniobra urdida por la nación y las provincias cómplices han generado un aumento artificial en el precio de los equipos que favorecen a ‘empresarios amigos’ para hacer ‘pingües’ ganancias en nombre de la libertad de mercado”.

Poco después, Capitanich asevera que “todas estas maniobras no pueden ser parte de la complicidad de legisladores que fueron votados por la ciudadanía chaqueña integrando una lista y que se convierten en apóstatas como listas colectoras del oficialismo a través de acuerdos espúreos en la trastienda. Sepan estos legisladores que están actuando en contra de los intereses del pueblo de la provincia del Chaco que hoy deben soportar un aumento tarifario desmesurado que llegará al 700 % en 9 meses igualando el precio promedio de la tarifa residencial de 350 kwh/mes a 73 dólares, el precio máximo del período 1.986-2.024. Todo este aumento es injustificable pues no hicieron ninguna obra. Se adjudican un transformador de 2 M de dólares que lo dejamos pagado y que sólo faltaba pagar el flete de origen a destino. Dejaron paralizada la obra del segundo transformador de 300 MVA en la ET Chaco en Presidencia Roque Sáenz Peña (38 % de avance) que es indispensable para la estabilidad del sistema eléctrico en el interior de la provincia permitiendo no depender de algunas de las centrales delivery de generación. No avanzaron en las obras de las dos ET en zona sur 85% avance y ET Norte (San Diego) del AMGR. No invirtieron en alta ni en media ni tampoco en baja tensión. Tampoco la doble terna de 132 KV entre Sáenz Peña y San Bernardo como así también el anillado del sudoeste que lo dejamos con financiamiento”.

Tampoco manifestaron preocupación conjunta con el resto de los Gobernadores de la región para resolver las demandas de potencia reactiva del sistema interconectado de transporte en la región que se sobreexige por el encendido simultáneo de aires acondicionados en picos de demanda máxima. Todo es improvisación. Endeudaron a la empresa Secheep con Cammesa por 23000 M de pesos cuando nosotros dejamos saneadas las cuentas producto de una deuda de arrastre del tarifazo macrista que contó con la complicidad de Zdero en la Cámara de Diputados de la Provincia y de todo el bloque de Cambiemos por 3000 %. Ese terrible aumento impidió que los usuarios pudieran pagar la tarifa de luz y después la pandemia nos obligó a adoptar medidas de carácter excepcional para equilibrar las cuentas. Zdero deje de mentir! Deje de decir que la empresa está quebrada, que van a tener cortes de luz por 8 horas! ¿Usted cree que la gente es estúpida o se deja engañar tan fácilmente?”, apela con el interrogante.

“Acaba de transcurrir un verano con un pico de demanda de 801 MW, inferior al pico máximo de 820 MW en el año 2.022 producto de la recesión astronómica que Usted y su cómplice Milei han detonado en la provincia y no han experimentado cortes de energía eléctrica prolongados. La serie de demanda de potencia en MW alcanza en la serie de 211 MWen2.000 hasta 820 MW en el pico máximo, o sea 4 veces más en un período de 22 años. Cuando gobernaban ustedes la demanda creció 55 %, cuando gobernamos nosotros la demanda creció 152 %. Eso se llama actividad económica, más empleo y mejor calidad de vida. Sin inversiones es imposible atender esta demanda. Una empresa quiebra cuando su pasivo es superior al activo, es decir cuando su patrimonio neto es negativo y ésto no pasa con la empresa Secheep que gracias a nuestra administración es solvente patrimonialmente por la incorporación de obras que generan flujos de ingresos por la venta de energía a los usuarios. Además el 7 de diciembre de 2023, CAMMESA emitió el Libre de Deuda de la Provincia para que tambien dejen de mentir con eso. Es preciso recordar que todas las obras energéticas principales de la provincia en su historia se hicieron bajo administraciones peronistas, esto es, desde el Riel Nea en Puerto Bastiani de 132 kw hasta la red de alta, media y baja tensión extendida conjuntamente con la electrificación rural. Recordemos algunas: i) Electroducto NEA-NOA de 500 kv, ii) Rincón Santa María-Puerto Bastiani 500 kv, iii) Puerto Bastiani- Puerto Vilelas, iv) Línea de 132 kv de Sáenz Peña-Castelli, v) Línea de 132 kv de Presidencia Roca-San Martín, vi) Línea de 132 kv desde Corzuela a Pampa del Infierno, vii) Línea de 132 kv de electroducto Nea-Noa a La Leonesa-Las Palmas, viii) estaciones transformadoras en Villa Ángela, Sáenz Peña, Las Breñas, Charata, Pampa Almirón, Isla del Cerrito, Machagai. En definitiva, 9 estaciones transformadoras y 21 repotenciaciones de estaciones transformadoras, esto último sólo en los últimos 4 años de gestión. El déficit energético inicial el 10 de diciembre de 2.007 lo resolvimos con generación distribuída superando con el transcurso del tiempo a 130 MW que por obras estructurales fueron reemplazando progresivamente. El aumento de tarifas entre 2.007-2.015 fue de 104%, el incremento entre 2.015-2.019 fue de 996 % pertenece a otra administración (el aumento mayorista ascendió a 3.000 %) y durante nuestro período 2.019-2.023 fue equivalente a 340 % mientras que la inflación en el período fue el doble. Zdero aumentó 700 % la tarifa energética entre enero-octubre sin ejecutar obras haciendo que una familia que consume entre 534-542 kwh/mes haya pagado 13.733,8 pesos en diciembre del año 2.023 y en octubre tenga que pagar 81.633, 7 pesos sin el último ajuste previsto en el cronograma de aumento. Zdero: Usted sólo sabe ajustar al pueblo pero no sabe defender los intereses de nuestro pueblo. No tiene coraje ni decisión. Los chaqueños necesitamos un gobernador que defienda nuestros intereses, no un pusilánime que se rinda a los pies de los vendepatrias de siempre. Nosotros logramos con los gobernadores del Norte Grande incluir el consumo subsidiado al 94 % de los usuarios residenciales con un consumo de 650 kwh/mes mientras que ahora sólo se incluyen a menos del 50 % de los usuarios con 350 kwh/mes. Nosotros administramos con sensibilidad social. Zdero lo hace con crueldad. La pobreza alcanzará las cifras del 76 % en el conglomerado del Gran Resistencia y la indigencia al 34%, el máximo indicador desde el año 2.001-2.002 después de la peor crisis de la historia política, económica y social de la historia argentina. La tasa de desempleo pasó del 4 al 11 % y seguirá subiendo. Tenemos que estar del lado del pueblo que sufre el desamparo de un gobierno insensible. No podemos ser cómplices del endeudamiento irresponsable ni de ajustes incruentos”.