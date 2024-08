Prisma Pink Floyd Experience, una banda latinoamericana que ha logrado transmitir de la manera más fiel la increíble esencia de los shows de los británicos, llega a la capital chaqueña el viernes 30 de agosto a las 21.30 horas para presentarse en el Auditorio Casa del Médico (avenida Ávalos 450). Las últimas entradas están a la venta online en passline.com y en el punto de venta oficial ubicado en Opui (Mitre 225, Resistencia).

En el marco de su gira nacional, y recién llegada de su tour por los EE.UU., Prisma visitará por primera vez la provincia del Chaco e interpretará el icónico álbum Pulse que incluye canciones de “The Wall”, “Dark Side of the Moon”, “Division Bell” y “Wish You Were Here”, entre otros, con un despliegue escénico de nivel internacional.

Nueve músicos en vivo interpretando a través de dos horas de show, conmemorando los 30 años del disco doble en vivo “Pulse”; sumado a una excelente puesta en escena con luces videos y efectos que transportarán a la magia de los increíbles conciertos que los Floyd hicieron a través de su extensa trayectoria.

Prisma se conforma con Francisco Fresard en voz; Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras; Rodrigo Dunes en batería, Guido Stramana en bajo; Fausto Penacca en teclados; Ornella D'Angi en coros, y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.

Luego de haber recorrido en más de una oportunidad los escenarios de los teatros más importantes de la Argentina con continuos shows en Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Pergamino, Olavarría, Tandil, Viedma (Río Negro) Trelew, Puerto Madryn (Chubut), Comodoro Rivadavia (Chubut) Santa Rosa (La Pampa), Córdoba, Rosario, Paraná, Neuquén – entre otras ciudades- durante 10 años de gira ininterrumpida; de haber sido reconocida por la cadena Internacional de cines Showcase - quién la eligió para la difusión de la última película de Roger Waters: The Wall, en septiembre de 2.015-, y de haber sido catalogada por el diario Clarín como “la mejor banda sudamericana que recrea la magia de Floyd”, la agrupación que renueva el espíritu de Pink Floyd, llega Chaco para un show que promete ser inolvidable.

El show en Resistencia será el viernes 30 de agosto, a las 21.30 horas, en el auditorio Casa del Médico (avenida Ávalos 450). Las últimas entradas se pueden adquirir a través de passline.com y en el punto de venta oficial ubicado en Opui (Mitre 225, Resistencia).