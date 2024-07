Bienal del Chaco 2024: Luis Bernardi invita a pensar "la simpleza de la vida"

La Bienal del Chaco, en este nuevo evento internacional de esculturas, reúne a 10 artistas de Argentina y el mundo. El Domo del Centenario de Resistencia es la sede convocante para las diversas actividades que se desarrollan.

Los protagonistas de este encuentro de escultores invitados tendrán como premisa trabajar el metal con propuestas que “muestren lo ancho del universo de la creación contemporánea y las posibilidades multiplicadoras, vivificantes y siempre originales del arte”.

Los artistas provienen de Perú; Argentina; Chile; España; Estados Unidos; Kosovo; Letonia; Nueva Zelanda; Rumania; Turquía.

En ese ámbito, Chaco On Line conversa con Luis Bernardi, quien ofrece detalles acerca de su obra “Simpleza”.

El escultor correntino pero proveniente de Unquillo, Córdoba, comenta cómo vive y cómo siente esta bienal chaqueña. Es su primera participación en la convocatoria cultural chaqueña: “Esto es hermoso, una experiencia fascinante, el de poder de poder participar; estar acá, tanto para la gente como para la organización”.

Visiblemente emocionado destaca el acompañamiento de sus seres queridos. “Mi familia me acompaña a todos lados y mis amigos también”.

En un acercamiento hacia la construcción de su obra, Bernardi especifica a Chaco On Line el significado de “Simpleza". "Habla de una línea que tiene un recorrido simple, que no tiene ninguna intención en lo personal, que no se necesitan muchas idas y vueltas. Esta obra fue pensada para este evento”, remarca.

Luis Bernardi es cordobés por adopción y por primera vez participa de la bienal en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. “He participado de otros eventos, en Brasil, Chile y en distintas partes de la Argentina”, comparte.

El escultor reitera con emoción sobre su participación en esta bienal del Chaco. “El hecho de estar acá es importantísimo, hermoso”, reflexiona.

Mónica Carolina Báez