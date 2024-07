Netflix inicia el rodaje de "Atrapados", la nueva serie hecha en Argentina

Basada en la novela Caught de Harlan Coben, tendrá a Bariloche como escenario principal.

Será protagonizada por Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Ammann, y contará con la participación especial de Matías Recalt. Los acompañarán Fernán Mirás, Mike Amigorena y Carmela Rivero, junto a un gran elenco.

· La dirección está a cargo de Miguel Cohan (La misma sangre, Sin retorno, Betibú y El Reino) y Hernán Goldfrid (El jardín de bronce, Tesis de un homicidio), con producción de Vanessa Ragone, de Haddock Films (Elena sabe, El secreto de sus ojos).

· La filmación comienza el pasado 18 de marzo en Bariloche, y se llevará a cabo en locaciones de la ciudad y escenarios naturales impactantes de la Patagonia argentina. El rodaje finalizará en Buenos Aires.

· Sinopsis: Desde la ciudad de Bariloche, en la Patagonia argentina, la periodista Ema Garay gana proyección en el periodismo digital atrapando criminales que suelen evadir la justicia. Su vida da un vuelco impensado cuando conoce a Leo Mercer, un referente social que termina siendo el principal sospechoso de su investigación sobre la desaparición de una joven de 16 años. Mientras intenta llegar a la verdad, Ema se verá obligada a confrontarse con ella misma.

Atrapados será una nueva adaptación a la pantalla de las historias de Harlan Coben, como parte de su acuerdo creativo con Netflix. Coben continúa trabajando con guionistas locales de distintos lugares del mundo para llevar sus novelas a la pantalla, hasta el momento en 4 idiomas. A su vez, el autor se desempeñará como productor ejecutivo de la serie a través de su compañía Final Twist Productions.

· Atrapados se sumará a la colección de series de Harlan Coben disponibles en Netflix como la recientemente estrenada Engaños, realizada en Gran Bretaña, o El Inocente de España, Quédate cerca y Safe también de Gran Bretaña, Por siempre jamás de Francia, entre otras.

· Completan el elenco: Maite Aguilar, Victoria Almeida, Patricio Aramburu, Tania Casciani, Pablo Cura, Germán de Silva, Alián Devetac, Juan Eriji, María Figueras, Sofía Guerschuny Pesci, Emma Longhi, Bárbara Massó, Martín Miller, Amanda Minujín, Lautaro Moran, Alexia Moyano, Patricio Rodríguez, Paula Thieberger, María Ucedo.

· Una miniserie de 6 episodios, de 45´, cuyo estreno está previsto para 2.025

Ficha técnica de Atrapados: Basada en la novela Caught de Harlan Coben Episodios: 6 x 45´ Dirección: Miguel Cohan, Hernán Goldfrid Producción: Vanessa Ragone Productor ejecutivo: Harlan Coben Showrunner: Miguel Cohan Adaptación: Miguel Cohan y Ana Cohan Guionistas: Miguel Cohan, Ana Cohan, María Meira, Gonzalo Salaya Elenco: Protagonizada por Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Ammann. Con la participación especial de Matías Recalt. Con Fernán Mirás, Mike Amigorena y la presentación de Carmela Rivero. Además, completan el reparto: Maite Aguilar, Victoria Almeida, Patricio Aramburu, Tania Casciani, Pablo Cura, Germán de Silva, Alián Devetac, Juan Eriji, María Figueras, Sofía Guerschuny Pesci, Emma Longhi, Bárbara Massó, Martín Miller, Amanda Minujín, Lautaro Moran, Alexia Moyano, Patricio Rodríguez, Paula Thieberger, María Ucedo Dirección de Casting: María Laura Berch Dirección de Fotografía: Gurí Saposnik, Manuel Rebella Dirección de Arte: Marcela Bazzano Vestuario. Ruth Fischerman Maquillaje: Loli Giménez Música Original: Leo Sujatovich Edición: Santiago Parysow y Rosario Suarez Dirección de Sonido: Guido Beremblum Dirección de Producción: Valeria Bennún Dirección de Postproducción: Mariana Bomba.

Acerca de Haddock Films

Es una empresa argentina de producción y realización cinematográfica y audiovisual, ganadora del Óscar a la Mejor Película Extranjera en 2010 con el film “El secreto de sus ojos”. Desde el año 2006 y con la dirección de Vanessa Ragone, desarrolla contenidos audiovisuales de alto impacto local e internacional. Ha producido más de 40 largometrajes de ficción, documentales, series de televisión, y contenidos para plataformas de streaming, estableciendo lazos de colaboración y coproducción con casas productoras, estudios, distribuidoras, canales de TV y plataformas para producciones de gran éxito de público y reconocimiento a nivel nacional, regional y global.

Entre sus producciones más recientes se encuentran: “Elena sabe” (largometraje de ficción de Netflix), “Carmel: ¿quién mató a María Marta?” (miniserie documental de Netflix), “Un año en movimiento”, (largometraje documental) “La noche de 12 años” (largometraje de ficción), “El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas” (largometraje documental de Netflix), “Bitácoras”, “Archivo de la memoria trans” (miniseries), “Al final del túnel” (largometraje de ficción), entre otros.

Acerca de Harlan Coben

Con más de 80 millones de libros vendidos a nivel mundial, Harlan Coben es el perenne #1 de New York Times, autor de más de 30 novelas que incluyen Fool Me Once, Tell No One, I Will Find You, y la popular Myron Bolitar Series. Sus libros se han publicado en 45 idiomas alrededor del mundo. Harlan es el creador y productor ejecutivo de diversas series de Netflix, entre ellas: Fool Me once, The Stranger, Stay Close, Safe, The Woods, The Innocent, Hold Tight y Gone For Good