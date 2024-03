"Sumo x Pettinato": La psicodelia de los 80 llega a Resistencia

El viernes 12 de abril, llega a La Nuit (Perón 323), “Sumo x Petinatto”. El reconocido músico e integrante de la influyente banda de rock argentina Sumo, se embarca junto a su banda en una aventura musical única con "Sumo x Pettinato", en un viaje al corazón de la primera época de Sumo. La cita es a las 23 horas, y la banda telonera será Chuec y La Cofradía.

"No es un homenaje, no son covers, no es una imitación, es 'Sumo x Pettinato'", explica la descripción del evento. Un show donde el también conductor de radio y tv recrea, en forma personal, la historia de la emblemática formación de la que fue parte en los años 80.





Las entradas ya se pueden conseguir en https://centralticket.net/SumoxPettinato o personalmente en Av. Wilde 12 (Edificio Centenario- Local 1, Resistencia). Más info al WhatsApp 362-4685074.