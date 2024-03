24M: El gobierno chaqueño acompañará la presentación de libro de Ricardo Gil Lavedra

El Ministerio de Gobierno, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, anuncia las actividades que se realizarán para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El gobierno chaqueño en un trabajo en conjunto con Librería y Editorial Contexto, visita Resistencia, Ricardo Gil Lavedra, quien es una de las figuras destacadas en la reconstrucción ética del país después del gobierno de la última dictadura militar.

Gil Lavedra presentará su libro “La hermandad de los astronautas”, en el Auditorio de la Casa de las Culturas, el viernes 22, a las 20. La presentación contará con la presencia del gobernador Leandro Zdero y la entrada es libre y gratuita.

“Esta presentación sirve para toda la sociedad chaqueña, no importa ideología, edad, ni partidos políticos, porque esto es algo que nos pasó a todos los argentinos y es parte de nuestra historia y se vuelve una herramienta para entender porque se pide memoria, verdad y justicia”, remarca Maldonado. A lo que afirma: “Para el gobierno provincial es muy importante poder contar con la presencia de Ricardo, porque es un hombre que juzgó a los militares cuando estaban en el poder, algo que nunca nadie se animó”.

Por su parte, Rubén Duk, responsable de Librería Contexto, dice: “en el marco de este 24, me parece que es un buen momento para recordar lo que pasó para que no vuelva a ocurrir. Y es por eso que tenerlo aquí al doctor Gil Lavedra, que fue un actor vivo de aquel gran juicio, con el libro que hizo proyectar esto del pasado hacia el futuro es una gran oportunidad para que las juventudes tengan presente y esto no vuelva a suceder”.

