Mujica: “Nos superó el desorden”

Pablo Mujica secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Resistencia se pronuncia sobre el estado en que encontraron la Municipalidad.

"Esta es la sesión ordinaria del Concejo Municipal y la Carta Orgánica Municipal convoca al intendente a dar su mensaje de resumen de la gestión anterior y de información de cuáles van a ser sus pilares fundamentales de trabajo para el año y para el corto y mediano plazo", señala el funcionario comunal.

En el marco de la apertura de las sesiones del Concejo Municipal de Resistencia, Pablo Mujica, secretario de Desarrollo Humano de Resistencia se pronuncia sobre el mensaje del intendente Roy Nikisch a la ciudadanía. “Se dirigió al pueblo de Resistencia sobre cuáles son las situaciones con las que nos encontramos y cuál es el avance que hemos realizado en un montón de áreas de la Municipalidad de Resistencia y de la gestión municipal, y por otro lado también, planteó cuáles son las bases y el tipo de gestión que se lleva adelante y cuando hablo de gestión tiene que ver con un equipo de trabajo que tiene como función llevar los valores de un intendente que tiene el ordenamiento y la austeridad como parte de su trayectoria que es en lo que se está trabajando en la Municipalidad de Resistencia. Venimos de varias gestiones de otros puntos de vista, de cómo administrar la cosa pública y lo que venimos a presentar y a ofrecer al ciudadano, que es austeridad, manejo responsable de los fondos públicos con horizonte claro en cuanto a cada una de las acciones y políticas públicas”.

El secretario de Desarrollo Humano de Resistencia expone en declaraciones a Chaco On Line sobre el estado con el que se hallaron al hacerse al frente de la administración de la capital provincial. “Encontramos una ciudad deshecha, rota; no teníamos dimensión total la Municipalidad qué recibíamos y teníamos mucha información que nos acercaban los trabajadores municipales en forma preliminar el año pasado, pero lo que nos superó es el desorden, el buscar donde estaba la información y hay un montón de cosas que no tienen papeles y no entendemos el por qué se manejaban de esa manera y se han dado los pasos suficientes para que la Justicia sea quien decida, condene a quien haya que condenar o salvaguardar el buen nombre y honor de los funcionarios anteriores”, dice el funcionario municipal.

"Se han dado los pasos suficientes para que la Justicia sea quien decida, condene a quien haya que condenar "

Consultado por la existencia de un fondo fiduciario sin facturación, Mujica precisa que “hace más de un mes, ha sido presentado en el Tribunal de Cuentas para que se lo investigue en nombre del Pueblo de Resistencia se ha presentado en la Justicia Pena, para que sea la Justicia quien defina”. Acota a esto que “hemos tomado la responsabilidad, el primer día administrativamente, con cada una de las acciones para poder darle los elementos a la Justicia para que pueda investigar y será la Justicia la que defina si hay alguien culpable o que salvaguarde su buen nombre y honor”.