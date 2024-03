El jefe comunal de la capital chaqueña, Roy Nikisch, denuncia penalmente a la gestión municipal anterior, pidiendo a la Justicia que investigue el supuesto Incumplimiento de los Deberes del Funcionario Público y otros cargos que correspondieran, con manejo de sumas millonarias en pesos.





La presentación judicial la realiza este lunes en la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y al Ciudadano.

“Es el fruto de un arduo trabajo del equipo legal del Municipio que demandó estos meses desde que asumimos, definiendo y ahora concretada esta denuncia penal”, indica el intendente de la capital chaqueña.

“Era una necesidad hacerlo, firmamos esta presentación para que sea la Justicia la que determine si el accionar de la gestión anterior amerita ser acusada de cargos penales”, acota.

Estima Nikisch que “los resistencianos tenemos la necesidad de saber qué pasó y también para salvaguardar el buen nombre y honor de los denunciados, y que sea la Justicia y el Tribunal de Cuentas, donde también presentamos demandas, quienes juzguen respecto a si obraron mal o bien en esa gestión”.

“Queremos que se investigue ya que creemos que hubo un desmanejo total y absoluto de los recursos municipales, sin documentación respaldatoria, lo más claro fue el Fondo Fiduciario, que actuaba sin facturación”, asevera.

A modo de ejemplo, el intendente indica que “en tres meses, la Municipalidad debió pagar 8.100 millones de pesos a este Fondo, que a modo de comparación sería lo que se recauda en los impuestos que pagan los vecinos”.

“Hay otras cuestiones, como la Fundación Resistencia Solidaria que en solo dos días recibió 156 millones sin que sea legalmente habilitada, aun siendo de la propia Comuna”, apunta que pueden aparecer otros casos, por eso se profundizará la investigación, apuntando a ex funcionarios de áreas como Economía y la Caja Municipal.

Aclara que “hoy estamos inhabilitados por el Tribunal de Cuentas a que paguemos las deudas a prestadores y proveedores de bienes de la anterior gestión porque toda la documentación está mal hecha. No existen órdenes de compra ni órdenes de pago. Queremos pagar pero hoy seria de la manera incorrecta, no es que no querramos pagar, la Municipalidad tiene continuidad jurídica y hay que honrar las cuentas, estamos en condiciones de empezar a pagar, nos hemos sentado arriba de la caja, hemos garantizado el pago de los salarios de los empleados, hemos podido empezar a pagar a la empresa recolectora de residuos, obviamente discutimos todos los días, la deuda vieja de 400, 500 millones de pesos está dentro de los varios paquetes que hay de deuda”.

Cierra expresando que “nosotros cumplimos con una demanda muy fuerte de la sociedad que es que sea la justicia la que determine si las cosas se hicieron bien o mal, lo bueno de todo esto es que vamos a salir adelante, nosotros vamos a enderezar el barco, vamos a poner en condiciones la Municipalidad, vamos a sanear sus cuentas y vamos a empezar a prestar los servicios como corresponde”.