En el marco del inicio de las sesiones del Concejo Municipal de Resistencia, el titular del cuerpor legislativo, concejal Alejandro Aradas comparte definiciones acerca de temas que preocupan e inquietan a los resistencianos.







Comenta que “los vecinos nos planteaban que si bien, ellos entendían que Gustavo Martínez él tenía la mayor responsabilidad de cómo está Resistencia y nos pedían que dejemos las acusaciones cruzadas y que nos pongamos a trabajar”.







Acerca de la denuncia penal que presentara el intendente Nikisch contra la gestión anterior, Aradas considera que “lo que ha hecho el intendente había que hacer, había que decir cuál es la situación real del Municipio, qué es lo que hicieron en la gestión anterior porque la responsabilidad de que la ciudad de Resistencia esté como está, es de la gestión anterior y esto merece una sanción por mal desempeño como funcionario y la respuesta está en donde están las pruebas y si uno sale a mirar Resistencia”.

Al hablar del estado de cómo encontró la ciudad, Nikisch expresa: “Yo me imaginaba como venía el mes de diciembre por cómo venía la ciudad sin recolección y con el recorrido del transporte público, un desastre todo. Nunca hicieron mantenimiento en las principales calles de los barrios, pero uno no suponía el desastre administrativo que íbamos a tener ahí adentro”.

Al ampliar sobre la situación administrativa, Aradas señala que “en el Concejo estamos buscando todavía resoluciones que no aparecen, que figuran y aparecen en Personal, pero que no la tenemos nosotros en el archivo de la Secretaría del Concejo y eso es muy raro, evidentemente querían ocultar algunas situaciones, irregularidades y así resoluciones que están firmadas el 7 de diciembre, tres días antes de irse de la gestión y esa desesperación nos encontró a nosotros el 11 de diciembre, con un desastre administrativo dentro del Municipio. Costó reordenar todas las áreas y aparte también tratar de aplacar el enojo de la gente porque no le retiran la basura, porque hay basurales, porque las calles están rotas, si bien creo que se está haciendo mucho con lo poco que tenemos y en muchas situaciones gracias al apoyo de la provincia y hemos recuperado muchísimos calles de Resistencia a través del bacheo con la empresa de Vialidad Provincial y nos falta mucho por recuperar pero creo que estamos poniendo todo el esfuerzo y hasta el último peso por tener una recolección eficiente y recolectar la basura, que es lo que le preocupa a la gente y es lo que más le molesta y recuperar todo el recorrido del transporte público, que es el pedido de los vecinos, ya que tienen que caminar entre 15 o 20 cuadras para tomar un colectivo y tenemos que controlar que las empresas cumplan, como lo hicimos ahora que estamos por aumentar el boleto y nosotros tenemos que ser los controladores de las empresas para con el usuario, para que respeten y que no estén esperando una hora y media el colectivo porque nunca llega, me parece que tenemos una tarea delante enorme”, estima el titular”.

Pases a planta

En relación a los pases a planta en la administración comunal, Aradas indica que “tenemos un problema judicial, con determinado personal del Municipio, los que pasaron (a planta), donde encontramos todo tipo de irregularidades, personas que no pertenecían al Municipio, pasaron a planta; personas que no tenían ninguna relación contractual, pasaron a planta. Personas que dependían de otro organismo de la provincia cobraba en otro organismo y en el Municipio, la verdad que fue un desastre y una tomada de pelo para el vecino de Resistencia increíble”, sintetiza el titular del legislativo comunal.

El vecino estaba esperando una suerte de sanción y qué es lo que dicen a los políticos nunca los sancionan, los políticos siempre salen libres de culpa y cargo de cualquier situación. Me parece que ahora hemos tomado el toro por las astas el Ejecutivo presentó una denuncia penal contra el ex intendente Gustavo Martínez y eso era lo que quería el pueblo de Resistencia.

Problema de la basura

Menciona también a la basura como otro de los problemas que inquieta a los resistencianos, tanto en el centro como en los barrios. “Lo que hablamos con el intendente es que se está poniendo el último peso para solucionar el problema de la basura, pero falta muchísimo. Hemos mejorado desde el 10 de diciembre, aparte que nos tocó la responsabilidad lo hemos hecho. Hoy Resistencia no se ve como esa foto que teníamos el 10 de diciembre, donde estábamos tapados de basura en cada esquina, hoy se está tratando de resolver el tema de la recolección, que es fundamental para que no existan mini basurales, para que la gente vuelva a confiar en esa recolección que teníamos antes y que respete el horario de recolección que teníamos, si logramos tener una recolección eficiente se van a mejorar todas las otras situaciones”, destaca.