Federación Sitech destaca el cumplimiento obligatorio

El Congreso de Federación SITECh realizado este sábado 16 de diciembre en la ciudad de Quitilipi en la sede de ADOQUI, ratifica la política de la Junta Ejecutiva en relación a lo salarial y las reivindicaciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo y al mismo tiempo se expide sobre la coyuntura política que está atravesando la Provincia y la Nación.

En relación a lo salarial, en lo que tiene que ver con la cláusula gatillo, entendemos que, al haberse consolidado con el tiempo, no estaríamos ante una cuestión voluntaria de parte del Estado, sino de cumplimiento obligatorio, dado que “es una decisión estatal consolidada con el tiempo (costumbre) que pasó a formar parte de la estructura y mecanismo de actualización del salario de los trabajadores docentes. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la escalada inflacionaria, reiteramos la necesidad de que la cláusula gatillo sea perfeccionada para que se liquide de manera mensual y no trimestral como se viene haciendo”,remarca.

Con relación a las condiciones de trabajo “se reafirma el petitorio para que puedan tomar posesión del cargo en el año 2024 aquellos directores que aprobaron el concurso de ascenso para el nivel Primario, como así también la concreción de la adjudicación de los concursos suspendidos en el año 2022 del Nivel Primario, Inicial y del Servicio Bibliotecario y la toma de posesión el año entrante.

Al mismo tiempo se ratifica la necesidad de dar continuidad al Congreso Pedagógico-Docente, propuesta que formó parte de la campaña del actual Gobernador y que esperamos honre su palabra. Recordamos que el congreso Pedagógico fue aprobado por ley en el año 2019 como iniciativa del gobernador saliente y que por decisión política no se le dio continuidad luego de la pandemia y que este sindicato de manera reiterativa ha solicitado se reanude ya que dicho Congreso es el ámbito democrático por excelencia para debatir de manera participativa todos los problemas que golpean a la escuela pública y que tienen que ver con poner fin al negocio millonario de los postitulos; reglamentación de las escuelas de gestión social; revisión de la subvención a las escuelas de gestión privada; proyectos especiales; competencias de título; entre otros temas que hacen a la defensa de la escuela pública y la tan esperada calidad educativa.

En lo que respecta a la coyuntura política, económica y social por la que atravesamos, tal como se expresara en comunicados anteriores, “las ideas liberales se imponen con fuerza y había una competencia entre candidatos para ver quien quitaba más derechos y esto se ve reflejado hoy con las medidas económicas y represivas anunciadas. En cuanto a las medidas económicas claramente se ha puesto en marcha el plan más tradicional y ortodoxo, que no es nuevo, sino ampliamente conocido por el pueblo argentino, plan que no es otro que el de ajustar hasta la asfixia a los trabajadores con la engañosa ilusión de que se llegará a la tierra prometida, cuando nuestra historia reciente nos enseña que estas viejas recetas no solo han fracasado, sino que han sumido en la pobreza y en la indigencia a millones de argentinos, y en este camino no advertimos otra posibilidad ya que los anuncios solo han sido de ajuste y represión y nada se ha dicho del salario de los trabajadores que en tan solo una semana han sido licuados en la mitad y que para coronar este brutal ajuste le sumaron la nefasta y vieja estrategia de implementar el garrote a todo aquel que quiera protestar, eliminando de un plumazo el derecho fundamental que tienen los trabajadores, por lo que rechazamos el protocolo de la Ministra Bullrich por atentar contra el derecho a protestar”, detalla Federación Sitech, a través de in documento.