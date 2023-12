Federación Sitech requiere audiencia a Naidenoff

Federación Sitech ante la proximidad de la asunción de las nuevas autoridades del Ministerio de Educación y el silencio de la futura ministra frente a la grave situación que atraviesa la docencia chaqueña es que requiere audiencia a fin de tratar cuestiones que no pueden ser dilatadas en el tiempo”, expone a través de un documento.

Poco después, expresa: “En relación a lo salarial si bien el gobernador electo ha manifestado durante toda su campaña la continuidad de la cláusula gatillo, recordamos que este sindicato considera como base de negociación el pago de la cláusula gatillo y sobre esta una recomposición real que recupere el poder adquisitivo y que fue motivo de lucha y reclamo en soledad estos últimos años y que seguro será planteado en la paritaria del 2024”. Al mismo tiempo reitera “el reclamo que mantenemos en relación a la devolución de los descuentos por días de paro, reclamo que nunca hemos considerado como ejercicio vencido y entendemos que el próximo Gobernador, honrando sus propias palabras cuando expresaba ‘Queremos que se declare inconstitucional la medida, pero además que se detengan los descuentos, se paguen y se haga la devolución de los mismos’, sea consecuente y reintegre los haberes descontados a los trabajadores docentes, más cuando ya no necesita recurrir a la fiscalía administrativa, sino simplemente ‘cargar tinta en la lapicera’ y firmar la devolución inmediata de los descuentos confiscatorios”.

En lo que respecta “a la ‘eterna reprogramación’ de los concursos de ingreso, traslado y reincorporación de Biblioteca, nivel Inicial y nivel Primario, requerimos la inmediata solución y esto amerita una decisión política que el Ministro saliente no estuvo a la altura de las circunstancias para tomarla. Entiéndase que en la medida que no se encuentra una instancia judicial que resuelva la cuestión, la ministra nueva puede tomar una definición política como fue la propuesta por este sindicato en paritaria de febrero de este año y que tiene que ver con llevar adelante la adjudicación sin que ello limite la investigación y la responsabilidad que podrían tener los docentes involucrados”.

Recuerda que “esta ‘reprogramación indefinida’ que el profesor Lineras decía en el mes de febrero resolver en el término de dos meses, ha perjudicado a 15 mil docentes en relación a los 100 docentes que presentaron un amparo. Señora ministra, todo está listo para concretar la adjudicación, solo falta decisión política para poner la fecha y dar continuidad a un derecho fundamental para la docencia como lo es la estabilidad laboral”.

En lo que respecta “a los concursos de ascenso de directores de nivel Primario, creemos necesario la toma de posesión de los cargos directivos se haga efectiva en el mes de febrero del 2024 y para ello la ministra tendrá que garantizar y facilitar a las juntas todo lo necesario para que estas puedan expedirse con celeridad y el próximo ciclo lectivo se inicie con directores titulares en las escuelas primarias de la provincia”.

Por otra parte, insiste “en la realización del Congreso Pedagógico-Docente, por lo que tomando lo manifestado por el Gobernador solicitamos la convocatoria inmediata a dicho congreso, espacio democrático por excelencia para poner en discusión temas que son centrales en educación como por ejemplo poner fin al negociado de los postítulos -cuestión esta que formó parte de la campaña del Gobernador- reglamentación de las escuelas de gestión social; la subvención a las escuelas privadas; proyectos especiales; y todo lo que haga a la calidad educativa, expresión que generalmente suele ser solo un slogan de campaña, pero que toda la docencia necesita debatir para que se produzcan los cambios necesarios”.

En esa línea pide “poner en debate con toda la comunidad la profunda crisis que está viviendo el sistema educativo, cuestión esta que pudo ser tratada al inicio del Gobierno de Capitanich y que después no tuvo continuidad por falta de voluntad o por los choques de intereses que le generaba al propio gobernador, quedando en manos de la burocracia del Ministerio todas las decisiones, cuestión esta que no hizo más que profundizar la crisis, situación que quedó ampliamente demostrada en la gestión de Lineras quien fue presentado como la élite de la intelectualidad y la trayectoria y sin embargo no fue más que charlatanería con elocuentes discursos, pero que al final era más de lo mismo al dar continuidad al negocio de los postítulos constituyéndose en el garante de la gran estafa pedagógica en la educación chaqueña”.

Federación Sitech asevera que “la educación pública está en crisis; los trabajadores docentes están por debajo de la línea de la pobreza; la calidad educativa hace tiempo se ha vuelto una gran entelequia”. En este sentido, afirma que “los cambios son necesarios, pero cambios reales, no apariencias de cambios con maquillaje berreta que terminan reproduciendo las mismas recetas de siempre y que está hasta el hartazgo demostrado que han fracasado. Si el ‘Chaco aprende’ que aprenda sin ser la copia de las políticas neoliberales que están en danza, que no sea con ajuste a los trabajadores y con el derrumbe definitivo de la escuela pública, que no sea de la mano del garrote y el disciplinamiento, sino del consenso producto del diálogo abierto, porque la docencia sabrá los caminos y este sindicato, como su historia lo demuestra estará sometido a la voluntad de los trabajadores de la educación en la defensa de sus derechos”.