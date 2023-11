Federación Sitech “ante la grave situación de desatención de los afiliados de la obra social del InSSSeP”, resuelve realizar una medida de fuerza en el marco de la jornada de protesta convocada por la mesa de organización gremial para el próximo miércoles 22 de noviembre, con una concentración, frente a la sede de InSSSeP de Resistencia, a partir de las 10 horas y, simultáneamente en las distintas sedes de las localidades del interior, a fin de expresar “nuestro rechazo al vaciamiento de nuestra obra social por parte de un gobierno que ha decidido desentenderse de sus responsabilidades en el proceso de retirada”.

Considera el sindicato docente que “es absolutamente irracional y contradictorio que la obra social del InSSSeP, que tiene un enorme superávit no pueda pagar a los prestadores y servicios, por lo que claramente esto deja al descubierto que los aportes de los afiliados, que vale decir no son insignificantes, son utilizados en destinos inciertos que nada tiene que ver con beneficiar a los trabajadores, sino por el contrario pareciera que son desviados para alimentar una financiera paralela, caja jugosa de la que se nutren los gobiernos.”

Al mismo tiempo, reafirma la propuesta de las organizaciones que componen la mesa gremial sobre “la necesidad de la separación por ley de las cajas de obra social de la de jubilación, propuesta que sostenemos desde hace años”.

Por último, le recuerda “al Gobernador Capitanich que hasta el 10 de diciembre sigue siendo el responsable de esta provincia y que en su operativo ‘retirada’ no puede llevarse por delante todas las instituciones, por lo que su derrota electoral no lo habilita para dejar en situación de absoluta vulnerabilidad a todos los afiliados del InSSSeP”, en este sentido solicita “brinde una solución y reintegro urgente de todos los servicios de la obra social, para que el próximo 10 de diciembre no tenga que salir por la puerta trasera de la Casa de Gobierno”.