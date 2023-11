Sindicatos estatales chaqueños preocupados por ajuste salarial

“Ante el embate de las ideas del neoliberalismo, gremios estatales; privados y organizaciones de activos y pasivos nos reunimos a fin de expresar nuestra preocupación y al mismo tiempo organizarnos para que estas ideas no se transformen en una realidad que termine traduciéndose en un feroz ajuste salarial sobre una inmensa mayoría y que claramente tendrán como correlato el quite inminente de derechos históricamente conquistado por los trabajadores”, expresan las organizaciones sindicales Federación Sitech; Aptasch; Asavich; Otech -Fetera-; Sitraic; ¸Lista Verde Judiciales del Chaco y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina.

Más adelante, consideran que “está claro que los índices de pobreza e indigencia actuales nos han dejado en un estado de vulnerabilidad absoluto ya que la inmensa mayoría de trabajadores no alcanzan a cubrir la canasta básica, situación que pareciera se irá profundizando con la instalación del relato de que las medidas neoliberales son la panacea a todos los males de nuestra sociedad, relato que se desvanece al pasarlo por el tamiz de nuestra historia reciente que no solo deja al descubierto el fracaso absoluto del neoliberalismo como modelo de acumulación, sino que nos interpela a pensar en el crudo estallido social que se produjo producto de la puesta en ejecución de un modelo altamente excluyente y empobrecedor en el que solo se vieron beneficiados los grandes empresarios de siempre”.

En relación al pase a planta, entienden que “es correcta la reivindicación de los trabajadores precarizados y el justo derecho de pasar a planta, en la medida que la misma no se constituya en un oportunismo para privilegiar a parientes, amigos y punteros; práctica que vale decir han aplicado sin escrúpulos todos los gobiernos a su turno en el proceso de retirada. Queda claro que esta práctica, que se repite cada 4 años, cuando es utilizada con fines oportunistas, no hace más que engrosar las filas de trabajadores dependientes del Estado en una provincia con escaso y/o nulo desarrollo productivo, por lo que el pase a planta debiera ser una política de Estado que garantice la estabilidad laboral de los trabajadores y no una maniobra de retirada para ‘meter por la ventana’ a sus amigos”.

Otro de los puntos tratados en la reunión, señala que “está en relación a nuestra obra social, y en este sentido retomamos la idea de la contradicción irresuelta de una obra social con superávit, un seguro de vida que es de alta recaudación pero que está habiendo demoras de hasta 2 años para abonar a los beneficiarios, ya que se usan esos fondos para ‘urgencias’ que decida el Estado, y al mismo tiempo con afiliados que deben pagar plus y con un servicio ya no insuficiente sino paupérrimo. Esta contradicción entre lo que debería ser una obra social de primer nivel y lo que realmente es, se debe a que nuestro Insssep ha sido transformado en una financiera en la que los recursos jamás llegan a los verdaderos dueños, esto es a los trabajadores”. En este sentido, afirma que “para lograr recuperar nuestra obra social y que la misma sea de primera, es imprescindible lograr la separación de las cajas y al mismo tiempo terminar con el déficit jubilatorio producto de que la provincia financie el régimen especial de la policía”.

En lo que respecta a la libertad sindical, advierten “como el estado provincial ha operado de manera abiertamente distinta con uno y otro sector, es visible como en algunos sectores del estado han anulado la libertad sindical, obturando la participación de trabajadores organizados para garantizar la hegemonía del sindicato único” que maneje todo en paritaria y que responde al poder de turno. La contracara de esto se da en el sector docente en el que han facilitado la creación desmedida de sindicatos (sellos) para garantizar la obediencia de esa mayoría que responde a su patrón ya que en definitiva es el propio poder de turno el que posibilitó su existencia. Idéntica situación se da en el ámbito de los sindicatos privados, en nuestra provincia el Estado dificulta el desenvolvimiento de los sindicatos como SITRAIC (Sindicato de la construcción) privilegiando para las obras públicas a los afiliados de la UOCRA, con lo que perjudica la libertad de afiliación porque el trabajador no puede elegir al sindicato que quiere que lo represente, si de eso depende la posibilidad de conseguir trabajo. El SITRAIC no abandonará la lucha hasta tanto se materialice la libertad sindical en el sector de la construcción en toda la provincia del Chaco”.

“Queda claro que la situación que estamos atravesando como país y como provincia es caótica, con índices inflacionarios que se disparan a la velocidad de la luz mientras nuestros salarios parecieran moverse con tracción a sangre; con políticas de ajuste cada vez más salvajes y como si eso fuera poco ahora pareciera piensan poner en una mesa de timba todos los derechos conquistados por los trabajadores”, sostienen.

“Por todo esto, tal lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades no somos oportunistas, no somos furgón de cola de ningún partido político, tampoco respondemos a ningún gobierno de turno, y es justamente esta independencia la que nos permitió luchar siempre, gobierne quien gobierne, por lo que, frente a los ajustes o cualquier intento de quita de derecho, estaremos en la calle tal lo hemos hechos año a año”, reafirman.