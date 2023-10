Zdero: "Los resistencianos me tendrán acompañando a Roy Nikisch, nuestro próximo intendente"

El gobernador electo Leandro Zdero comparte una cena con la militancia en Resistencia en la que convoca a redoblar esfuerzos para que “Patricia Bullrich sea presidente y Roy Nikisch intendente de la mano de Juntos por el Cambio.”

Junto al candidato a jefe comunal y a diputados nacionales y concejales, Zdero asegura que “vamos a terminar una etapa que los resistencianos no se merecen, que es la pelea entre un intendente y un gobernador. Me tendrán a mí junto a los funcionarios acompañando a Roy Nikisch, porque nos merecemos honestidad, una persona que sabe gobernar, que tiene experiencia, que ha tenido un gobierno exitoso, pero fundamentalmente que puede salir a mirar a los chaqueños a la cara. Un hombre que se preocupa por los problemas del resistenciano, del que sufre, del que necesita soluciones”.

El gobernador valora “el gesto de ponerse a disposición de una ciudad que necesita el coraje, el valor para transformar y trabajar con el pueblo. Necesitamos humildad, generosidad, Somos capaces de asumir esta responsabilidad, vamos a ser capaces de hacer las cosas bien”.

“Después del 17 seguimos recorriendo cada rincón de la provincia y encontramos el mismo entusiasmo, las mismas ganas, la alegría, la emoción que se funden en el abrazo, en la lágrima, pero también en una palmada de aliento para seguir construyendo esta responsabilidad que nos ha dado el pueblo del Chaco”, expresa.

Nikisch reconoce que “en los chaqueños que la esperanza no estaba ni olvidada ni escondida, Porque el 17 de septiembre demostraron que no bajan los brazos al acompañar a Leandro Zdero quien encarnó el deseo de todos los chaqueños sin distinción de banderías políticas, de definir un fin de ciclo de 16 años. Yn esta capital de la pobreza y la indigencia, vamos a demostrarle a la Argentina que no somos furgón de cola, que tenemos esperanza. que los chaqueños vamos a dar pelea aún ante las peores dificultades”.

El postulante a intendente de Resistencia por Juntos por el Cambio anticipa que “las oficinas del intendente van a estar en los barrios al lado del que conoce el problema. Lo vamos a hacer junto con los trabajadores municipales que tienen la experiencia, con los vecinos que conocen su metro cuadrado y con las instituciones que aportan al desarrollo de la ciudad” y ratificó que “el que es vago holgazán o inútil no va a estar en el gobierno, y aquel funcionario que atienda mal se va porque nosotros simplemente venimos a administrar los recursos que son de todos”.

"Patricia Bullrich presidente"

Zdero es contundente al remarcar que “no es lo mismo gobernar sin el apoyo que necesitamos del Gobierno Nacional, no da lo mismo para los chaqueños gobernar con uno, con otro o con quien nosotros decidimos acompañar. No es lo mismo quienes gobiernan ahora, que desconocen a su propia gestión siendo el candidato a Presidente quien nos llevó a la más alta inflación, a quien conduce el Titanic, a quien generó la pobreza del Chaco en el país”.

“Patricia Bullrich, es esa mujer coraje que tiene determinación, que tiene la valentía, pero fundamentalmente tiene los pies sobre la tierra, ni el populismo de la pobreza, ni el populismo mágico, se necesita gobernar para garantizar la certidumbre. Se necesita equipo, se necesita el respaldo. Vamos a respaldarla 10 gobernadores, 500 intendentes y seguramente la mayoría en el Congreso.”, expresa el gobernador electo de Chaco.