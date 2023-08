Alberto Fernández abre en Resistencia, Congreso sobre Discapacidad

El presidente Alberto Fernández encabeza hoy en Chaco, junto al gobernador Jorge Capitanich, el acto de apertura del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad. Esta actividad se desarrollará durante esta semana con el fin de impulsar prácticas y políticas públicas en pos de la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.

“Nosotros creemos en un sentido comunitario, y vivir en comunidad supone que todos estemos incluidos y tengamos las mismas posibilidades de desarrollarnos”, afirma el mandatario. A lo que seguidamente asegura que “no hay mejor plata invertida por el Estado que la que sirve para incluir y dar mejores condiciones de vida”.

El jefe de Estado remarca que “no todo es lo mismo en política” y contrasta que “cuando llegamos al Gobierno la deuda que tenía el Estado nacional con los prestadores era de 5.100 millones de pesos, que liquidamos al término de 90 días. Durante toda la gestión que me precedió se entregaron 163 mil pensiones no contributivas y se dieron de baja otras 170 mil, y además dejaron cajoneados sin respuesta 145 mil pedidos de pensión. En cambio, nosotros entregamos 350 mil pensiones no contributivas, más del doble. Y esas 170 mil que habían sido dadas de baja se restituyeron”.

En esa línea, el Presidente expresa que “vivimos en una sociedad profundamente injusta que también se marca en el mundo de la discapacidad, donde aquellos que necesitan de la ayuda del conjunto no la encuentran. Y yo quiero que la utopía de toda la Argentina sea vivir en un país con justicia social e igualitario”.

El mandatario está acompañado por la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga; los presidentes del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), José Lorenzo, y del Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios (COMAU) de Latinoamérica, Orlando Terre Camacho.

Con disertantes de 15 países y más de 8.500 asistentes, el VII Congreso Internacional sobre Discapacidad se llevará adelante bajo el lema “Queremos hablar de capacidad” entre hoy y el próximo viernes en las ciudades de Resistencia, Charata y General San Martín.

Por su lado, el Gobernador manifiesta la importancia de “transformar el concepto de beneficiario en el ejercicio efectivo de un derecho, que permite definitivamente garantizar igualdad de oportunidades”.