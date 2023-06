Federación Sitech reclama por las Escuelas de Gestión Social: "Son el brazo político del gobierno", reafirma

Federación Sitech vuelve a denunciar “la privatización de la Escuela Pública a través de las llamadas Escuelas de Gestión Social y Escuelas de Gestión Privada”

Recuerda más de 10 años de denuncias, por las cuales “no se le puede señalar oportunismo en esta coyuntura” con la que “pone de manifiesto que “las escuelas de gestión social no son otra cosa que el brazo político del gobierno y la maquinaria electoral”.

“El Gobernador Capitanich pretende instalar una campaña del miedo por la posible irrupción de la derecha en el gobierno, cuando la política implementada en educación no es otra cosa más que la derecha en todo su esplendor con la creciente privatización de la educación cristalizada en el otorgamiento de escuelas de gestión privada a sus amigos, e incluso una propia como es la escuela en el estadio de Sarmiento, y a los movimientos sociales afines la concesión y manejo a discreción de las escuelas de gestión Social sin el más mínimo control. En este sentido, existe un denominador común en estos dos tipos de gestión y es claramente el de hacer negocios y lucrar con la educación.

Recuerda que “la Ley de Educación de la Provincia N° 6691, establece que se crearán las escuelas de Gestión Social y que deberán ser reglamentadas por la propia Cámara de Diputados, es decir, que la reglamentación es tan importante en cuanto que no le es permitido al Ejecutivo realizarla, por lo que existe corresponsabilidad del gobierno, en cuanto que transcurrieron más de 10 años que están funcionando sin reglamentación alguna”, remarca. A esto, advierte: “Llama la atención que ningún fiscal o tribunal de cuenta en algún momento hayan intervenido ante semejante irregularidad, quedando claro que todo lo desarrollado por escuelas de gestión social es al arbitrio de un gobierno o un ministro, a tal punto que este sindicato tuvo que recurrir a la justicia amparados en la Ley de Derecho al acceso a la información”.

“Al ministro Aldo Lineras, cómplice del desmanejo y falta absoluta de control, cabría preguntarle cómo es el proceso por el que se ‘elige’ a los directores en las escuelas de Gestión Social, o acaso basta con autoproclamarse ‘líder-dueño’ para ejercer el ‘rol directivo’ de ser así estamos ante la degradación absoluta del rol directivo. Puede decir Lineras cómo se designan a los docentes, si es necesario el título docente para desempeñar la tarea pedagógica-didáctica en dichas escuelas o la simple afinidad al movimiento es suficiente para estar frente a la enseñanza de las futuras generaciones”. Ante esto, plantea: “Acaso el ministro sabe cómo defender a un docente cuando es dado de baja sin razón fundada alguna, por no aceptar ir a las actividades, que nada tiene que ver con enseñar, o por no someterse a la obediencia debida del ‘líder- dueño’, porque esto también hay que recordar ya que el ministro y el Gobernador nada dicen, en las escuelas de gestión social los trabajadores no tienen derecho alguno, no hay legislación que los proteja, por lo que queda claro que Capitanich fomenta la flexibilización y precarización laboral en este tipo de escuelas, propio de la derecha más perversa que canto cuestiona el gobernador y por lo tanto es una contradicción insalvable que tiene el gobierno”, subraya.

“Este tipo de escuelas generan una competencia desleal en el sistema educativo chaqueño, recordando la situación vivida por los docentes de la localidad de San Bernardo, que junto a este sindicato protagonizaron una lucha, cuando el ministro Aldo Lineras intentó cerrar más de 10 grados en un establecimiento, cuando a unas cuadras habilitó una escuela de gestión social a la cual se le concedió todos los privilegios y a la escuela pública se le negaba otorgarle un comedor escolar, lo que demuestra la prioridad que tiene este gobierno”, afirma el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

Por otra parte, pone énfasis en manifestaciones del profesor Aldo Lineras quien anuncia que “intervendrá la Escuela de Gestión Social de Emerenciano Sena”, pero se pregunta “en qué consiste la misma, ya que dicha figura no existe en el Estatuto del Docente”, dado que “cuando se produce una situación de mal manejo de fondos o se cometió algún delito por parte de algún personal dentro de la escuela pública, se aplican las informaciones sumarias pertinentes, separando del cargo a los afectados, pero no se intervienen a las instituciones, esto es solo un invento para la prensa nacional y decir que el Ministerio de Educación está realizando alguna acción, pero en la práctica sigue todo igual como el propio ministro lo confiesa, salvo la posibilidad de cambiar el nombre, esto es darle una aspirina a un enfermo terminal”, sentencia.



“Como es de público conocimiento, Federación SITECH, siempre sostuvo la importancia de dar continuidad al Congreso Pedagógico aprobado por ley, y esto no es caprichoso, y hoy más que nunca ha quedado demostrado que toda la comunidad educativa necesita un debate amplio, democrático, plural y participativo; la situación de la escuela pública no permite medias tintas, no hay lugar para los tibios y mucho menos la ciudadanía está dispuesta a delegar su poder a los diputados o un grupo de tecnócratas, porque claramente se ha tomado conciencia de que la crisis de la escuela pública la resolveremos entre todos, y justamente la reglamentación de las escuelas de gestión social debe hacerse en el marco del Congreso pedagógico espacio democrático por excelencia.