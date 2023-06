Polini con comerciantes: Preocupa la presión impositiva; inflación e inseguridad

Chaco On Line

En la tarde del lunes, el precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Polini, encabeza una reunión con autoridades y socios de la Cámara de Comercio de Resistencia. El encuentro, signado por un profundo debate acerca de la realidad del sector, cuenta también con la participación de la precandidata a intendente de la capital chaqueña, Aída Ayala.

En diálogo con los medios de prensa, Polini expresa: "Vengo a escucharlos porque sé lo difícil que es ser comerciante en esta provincia. Al igual que ellos todos los días me levanto temprano y me acuesto tarde, entre liquidaciones de sueldos, pago de impuestos y servicios. Ser comerciante es mucho más que vender u ofrecer un producto requiere, en la Argentina de hoy, de mucha entereza y fortaleza porque implica poner todo de uno a disposición del emprendimiento”, apunta.

En relación con lo anterior, el precandidato a gobernador destaca: "Para poder llevar adelante un comercio -de cualquier rubro- es necesaria la pasión por lo que se hace, pero con pasión no alcanza. La presión impositiva sobre nuestros comerciantes es inmensa, la inflación no les permite trabajar con claridad y por otro lado la inseguridad también hace mella. Así, cientos de problemas los aquejan, por eso venimos con Aída no solo a escuchar lo que les pasa sino a ponernos a disposición y hacerles saber que queremos que ellos mismos nos digan cómo solucionar estas cuestiones".

Para finalizar, dice que espera seguir encontrándose con diferentes asociaciones del medio y apunta que “en la construcción del Chaco distinto que pregonamos los chaqueños son protagonistas. Tenemos el enorme desafío de rescatar el espíritu colaborativo y participativo de la sociedad, por eso salimos a la calle".