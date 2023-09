La ciencia y tecnología en los planes gobierno de los candidatos

En una consulta impulsada a través de las redes sobre el lugar que ocupa la ciencia y la tecnología en la plataforma de gobierno de los principales candidatos a cargos electivos de la provincia obtiene el 100% de respaldo y consiste en pedir a los equipos de campaña de Gustavo Martínez, Leandro Zdero y Jorge Capitanich que compartan propuestas y su experiencia personal con la ciencia y tecnología en un video de un minuto. Por la intensa actividad de la campaña electoral, más otros inconvenientes, extienden los plazos originales insistiendo en la importancia de ubicar al desarrollo científico del Chaco en la agenda de los futuros gobernantes.

“Logramos la respuesta de Martínez y Zdero; mientras que de Capitanich tomamos algunas definiciones brindadas durante un acto reciente. Si bien hay otros candidatos a gobernador por el Chaco, la solicitud se hizo a los tres postulantes que participaron de los debates electorales”, explican desde el medio especializado de ciencia y tecnología Prisma TIC. A continuación, las respuestas.

Gustavo Martínez, Corriente de Expresión Renovada – CER

“El actual intendente de Resistencia tomó definiciones en primera persona: Desde siempre mi familia docente me vinculó a la educación como gran modelo de desarrollo y nuestra familia también tiene investigadores del Conicet”. Gustavo Martínez cree que es necesario “apostar en serio a la investigación en la provincia” y para lograrlo se compromete a que el sistema educativo formal -secundario, terciario y universitario- contarán con becas de investigación. Con ese impulso “el Chaco tendrá know how (conocimiento, habilidad) para el desarrollo en términos económicos productivos industriales y sociales”, sostiene el ex presidente de Sameep.

Leandro Zdero, de Juntos por el Cambio

El diputado provincial y docente en la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE integra proyectos de investigación y busca articular con los sectores privado y productivo nuevos mercados para lograr el desarrollo sostenible de la provincia. En una etapa posterior, propone impulsar la transferencia de tecnología, con la cooperación y la confianza como pilares. “La ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales para el desarrollo local y para solucionar problemas más apremiantes como la transición energética, el agua, el ambiente y la educación”, definió el arquitecto.

Jorge Capitanich, del Frente Chaqueño

El 30 de agosto, en Sáenz Peña, el gobernador anuncia su futuro plan de gobierno 2023-2027 para cuatro áreas de desarrollo económico vinculadas con la ciencia y la tecnología. Jorge Capitanich asegura que se necesita a muchas personas aprendiendo herramientas de la economía del conocimiento para que se puedan crear nuevos y más empleos. Para la generación de energía recuerda que la provincia tendrá la tercera planta solar más grande del país y valora las potencialidades de los biocombustibles con bioetanol y biodiésel. También cabe mencionar que durante su actual gestión se crea el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), un ente autárquico dedicado a fomentar la aplicación del conocimiento científico-tecnológico para mejorar las condiciones de vida de los chaqueños.

Hacia la Legislatura

El relevamiento de Prisma TIC muestra la exposición de los cuatro candidatos a diputados provinciales con más posibilidades de ser electos sobre ciencia, tecnología e innovación durante el debate televisado del 4 de septiembre.

Santiago Pérez Pons, Frente Chaqueño

El ministro de Planificación, Economía e

Infraestructura del Chaco plantea que saber programar y aprender robótica hoy es tan necesario como sumar y restar. Para 2.025 la mitad de las escuelas públicas van a enseñarlo desde la primaria y la meta es llegar al 100% en 2.027. “Incentivamos a las empresas a que produzcan e inviertan con innovación y cambiaremos el régimen de promoción industrial con más incentivos a quienes inviertan en ciencia y tecnología. En el polo tecnológico de Fontana, después de 20 años, se va a localizar una fábrica de televisores y por primera vez se van a producir computadoras”, precisa.

Iván Gyöker, Juntos por el Cambio

El saenzpeñense expresa que tiene que haber un trabajo conjunto entre la inversión privada y el desarrollo de la ciencia y tecnología. “Con centros de investigación y desarrollo conectados con los parques industriales habrá más emprendimientos en la provincia. Sólo con investigación, ciencia, tecnología, industria y desarrollo vamos a salir adelante”. También impulsará un descuento de ingresos brutos para empresas privadas que inviertan en ciencia e investigación. Por el espacio que representa recuerda que el diputado Livio Gutiérrez había presentado un proyecto de ley para quintuplicar la inversión en ciencia, tecnología, investigación y desarrollo pero que aún no se trató en la Legislatura provincial.

Agustín Romero, Corriente de Expresión Renovada

El CER analiza crear por ley una Secretaría de la Economía del Conocimiento que agregue valor a investigaciones estratégicas. También busca desarrollar un polo científico y tecnológico con áreas de desarrollo como los de Misiones o Formosa, con otros organismos como el INTA y el INTI. El actual presidente del Concejo de Resistencia propone avanzar en seis perfiles productivos con planes de estudio acordes. “Un estudiante de El Impenetrable chaqueño de una escuela sin agua no va a estudiar robótica, sino cómo desarrollar tecnología para la agroindustria, para tener una cosechadora o una sembradora de mano”, contrasta.

Jaime Parra Moreno, Frente Integrador

El cardiólogo habla de cambiar algunas lógicas porque “ya no se puede seguir produciendo de la misma forma” en el Chaco. Considera el uso de riego y nuevas técnicas, e incluye la hidroponía como una herramienta que podría generar trabajo en algunos pueblos. También habla de orientar a los estudiantes de ciencia, tecnología e innovación para acceder a una mejor oferta laboral y para un desarrollo colectivo futuro. “Los conocimientos de robótica y de la ciencia de datos hay que volcar al campo, que es lo que nos identifica, y sin dejar de lado la programación y la informática”, señala.