La Escondida: Dejan sin efecto la convocatoria a elecciones complementarias

El Tribunal Electoral de la provincia del Chaco deja sin efecto la convocatoria a elecciones complementarias de la Mesa N° 1183 -circuito 40- de La Escondida efectuada por el intendente municipal para el día 8 de octubre de 2023, para elegir candidatos/as para las categorías municipales de intendente y concejales.

La determinación surge a través de la Resolución 230, con fecha 25 de septiembre del 2023, con las firmas de Emilia María Valle (presidenta del Tribunal Electoral), Marcela Centurión Yedro (secretaria electoral letrada del Tribunal Electoral), Silvana Morando (jueza del Tribunal Electoral ) y Yamila Vanesa Baldovino (jueza del Tribunal Electoral).

La convocatoria ha sido realizada por Francisco M. Winnik, intendente del Municipio de La Escondida, a través del “Decreto n° 551/2023 P.E. s/convoca a elecciones generales”, Expediente N° 35/2022, del registro del Tribunal Electoral.

Entre sus fundamentos, el Tribunal Electoral del Chaco entiende que el Artículo 114° de la Ley 834-Q, dispone la convocatoria a complementarias afirmando que “si no se efectuó la elección en alguna o algunas mesas, o se hubiese anulado, el Tribunal podrá requerir del Poder Ejecutivo que convoque a los electores respectivos a elecciones complementarias, salvo el supuesto previsto en el artículo siguiente. Para que el Poder Ejecutivo pueda disponer tal convocatoria será indispensable que un partido político actuante lo solicite dentro de los tres días de sancionada la nulidad o fracasada la elección”. Y acota que: “Este Tribunal no ha notificado ni solicitado al municipio de La Escondida la convocatoria correspondiente a la elección complementaria de la mesa N° 1183 – circuito 40 – La Escondida”. “Por otra parte, las agrupaciones políticas Corriente de Expresión Renovada, Nuevo Espacio de Participación y Juntos por el Cambio presentaron ante este organismo recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra la Resolución N° 226/23 del 22/09/2023 que dispone la anulación de la elección de la mesa N° 1183 -circuito 40- de la Escondida y la realización de elecciones complementarias. En consecuencia, atento lo manifestado en los considerandos que anteceden, sin perjuicio de las facultades conferidas a los poderes ejecutivos de realizar las respectivas convocatorias a elecciones, corresponde dejar sin efecto la convocatoria presentada para elecciones complementarias de la localidad de La Escondida, la que será o no requerida de conformidad a lo que resulte de la tramitación del recurso interpuesto”.