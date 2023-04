Fesich Sitech Castelli solicita el adelantamiento de la cláusula de revisión

Chaco On Line

“Quién nos garantiza el cumplimiento de que el salario docente este año vuelva a ganarle a la inflación si no cumplieron con lo prometido en años anteriores, inclusive aún están en desobediencia con la Justicia respecto a la devolución de los días de huelga descontados", plantea Fesich Sitech Castelli.

En este sentido, Kuris pide al Gobierno resolver una serie de puntos.

1) El cumplimiento de la devolución de los días de huelga descontados a todos los docentes, sean o no afiliados de , en el marco de la sentencia firme de la causa 267/21. "Se devolvieron sólo a un grupo muy selecto y no a nuestros afiliados, ni al resto de los colegas. Por tal razón, se exigió el fiel cumplimiento de dicha sentencia", afirman

2) Superar la propuesta del porcentaje de 20%, tal como lo habrían expuesto en la mesa de negociación.

3) No imponer un tope máximo a las Asignaciones Familiares ya que son "para proteger de igual manera a los hijos, no al docente". "Son beneficios para proteger la familia sin topes, de lo contrario sería un castigo que quien cobre un poco más, perciba menos por asignaciones", exponen.

4) No fijar un tope en $ 150.000 para las asignaciones familiares "cuando la canasta básica supera con creces dicho valor".

Para revertir la realidad del sector educativo con la voluntad y el relato no alcanzan. Por eso en febrero 2023 no firmamos ningún acuerdo con quienes vienen perjudicando al trabajador docente desde hace más de una década y media. Nuestra lucha siempre será para llevarlos a nuestros docentes hacia un mejor lugar y no para ser parte de una gestión de Gobierno hostil y falta de empatía hacia los que tenemos la responsabilidad de formar a los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra provincia", sostiene Kuris.

Destaca además “para revertir la realidad del sector educativo con la voluntad y el relato no alcanzan, hace falta priorizar la agenda de miles de trabajadores que desde hace varios años vienen sumergidos en la marginalidad y la indigencia”.

Urgente convocatoria de la Mesa de Política Salarial y Condiciones de Trabajo

Finalmente, el gremialista de Fesich Sitech Castelli dice que “la Mesa de Política Salarial y Condiciones de Trabajo debe transformarse en un laboratorio de iniciativas, para que el salario docente le gane a la inflación y así permitir que la gran mayoría de los trabajadores docentes pasen de la indigencia a la pobreza”.