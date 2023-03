Federación Sitech acusa de "maliciosa" expresiones de Pérez Pons

Chaco On Line

Federación SITECH desmiente los dichos del ministro Pérez Pons quien manifesta que este sindicato “responde a una posición política opositora al gobierno” por no haber firmado la pauta salarial y convocar a medidas de fuerza. Al respecto, expresa: “Vieja estrategia utilizada para desprestigiar la decisión de esta Federación que lejos de ser antojadiza y caprichosa se sostiene en el mandato inapelable de la docencia toda (no solo afiliados) que fue consultada en las escuelas y que rotundamente rechazó el ofrecimiento del gobierno por considerarlo mezquino”.

“Esta práctica maliciosa de desacreditar el mandato de la docencia queriendo meter en el barro de la contienda política a quienes no firman el ajuste es claramente una maniobra para desentenderse de los conflictos que no pueden resolver y mucho menos ocultar pese al blindaje montado para sostener una pauta salarial que ‘hace agua’ del lado que se la mire”, dice a través de un documento.

Señala luego que “no es la primera vez que a este sindicato se lo tilda de “opositor”, todos los gobiernos a su turno independientemente del color político al que pertenezcan han utilizado la misma práctica pueril porque no pueden pactar con un sindicato que tiene como línea la independencia de todos los gobierno y partidos políticos y por lo tanto no responde a los intereses de quienes nos gobiernan sino de la docencia que representa, motivo por el cual han utilizado todos los mecanismo posibles para torcer y quebrantar al sindicato”.

En este sentido, recuerda que “en distintas oportunidades desfinanciaron al sindicato con el único objetivo de aniquilar la lucha docente, incluso los radicales quitaron el código de descuento; cortaron licencias gremiales para dejar inactivo el sindicato tanto durante el Gobierno de la Alianza como del Justicialismo; persiguieron y detuvieron dirigentes; reprimieron protestas como fue en la Cabalgata de la Fe durante el gobierno de Roy Nikisch (2005); represión en Gauyaibi y en la legislatura durante la interpelación al ministro Soto (Captitanich 2013); implementaron la Resolución 506/2013 con la que se remplazaba huelguistas en un conflicto histórico que mantenía en soledad este sindicato; la pretensión de Sergio Soto de intimidar a Federación Sitech con la amenaza de quitar la inscripción gremial; la intervención al sindicato en un pacto entre un ex dirigente gremial de este sindicato, el Gobernador Peppo y el entonces Intendente de Resistencia Capitanich; el radicalismo durante la gestión del ex ministro Landriel impidió la participación de Federación Sitech en la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, práctica que quiso reflotar la ministra Mosqueda en la gestión de Peppo con artilugios legales; el intento de dividir el sindicato con personajes que operaban desde adentro y cuando sus maniobras fueron develadas se los expulsó y acto seguido quedaron expuestos los intereses de todos esos dirigentes que terminaron formando sellos con el nombre de Sitech, todos a fines al gobierno; la desesperada maniobra de Soto frente al triunfo contundente de Federación Sitech en las elecciones docentes del año 2013, quien violentó la voluntad expresada en las urnas impidiendo la toma de posesión de los nuevos miembros y que llevó a que recién en el 2017 se realizaran las elecciones ratificando e incluso superando los resultados de las elecciones anuladas”.

“Como se puede ver este sindicato no sólo tiene historia de lucha, sino también de persecución por parte de los distintos gobiernos de turno por el hecho de no haber podido lograr nunca someter a Federación Sitech a sus filas y no haber caído en la cooptación tan ansiada y ser funcionales a los intereses de los patrones”, reivindica su posición gremial.

“Ahora bien, párrafo aparte merecen los desafortunados dichos del actual ministro de Economía, quien con una soberbia repulsiva subestima a toda la docencia cuando manifiesta que el 90 % de los docentes está en las aulas porque responden a los 18 sindicatos que firmaron la pauta salarial. Señor ministro, sus expresiones son vergonzosas y de una violencia sin precedentes porque no se olvide que usted y su gobierno han saqueado el ya raquítico salario docente con descuentos confiscatorios, por lo que arrogarse la presencia de docentes en el aula cuando amedrentan con descuentos es de un cinismo perverso ya que se burla abiertamente de todos los trabajadores docentes, cuando la disconformidad es rotunda y este sindicato lo sabe porque recorre las escuelas, cuestión esta que no hace este ministro”, refuta Federación Sitech.