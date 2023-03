Apertura de sesiones legislativas: Capitanich enumera sus políticas prioritarias

Chaco On Line

En la apertura del 55° período de sesiones ordinarias de la Legislatura chaqueña, el gobernador Jorge Capitanich anuncia 10 políticas prioritarias ejecutadas por su gestión y anticipa dejar de lado los aumentos en la tarifa energética provincial. Además, repasa 21 hitos en materia de infraestructura, salud, educación, seguridad, ambiente, inclusión social, deporte, entre otras políticas.

“Estas 10 prioridades de políticas forman parte de un acuerdo político y social que trasciende a mi gobierno pero que incluye a todos y todas sin excepción. Y solo lo podemos llevar adelante con cuentas públicas ordenadas como lo estamos haciendo”, destaca el mandatario chaqueño

Seguridad alimentaria, recuperación económica, renta mínima progresiva, desarrollo de 20 cadenas de valor, modernización, Educación Sexual Integral, prevención de adicciones, vigilancia epidemiológica, seguridad vial y los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible son las políticas definidas como prioritarias.

Además, anuncia que no habrá aumento de la tarifa energética a través de Secheep: “en virtud de las circunstancias existentes en materia social”, no se propiciará ninguna actualización de tarifa de la empresa Secheep. “Hemos realizado la audiencia pública para efectuar la actualización de la tarifa en un 40%, y pese a la solicitud de suspensión de diputados, diputadas, y algunos sectores, entendimos que resultaba necesario informar los costos que tenemos que afrontar. Hemos decidido no aplicar la propuesta del 40% de incremento en tarifa eléctrica”.

En esta línea, Capitanich remarca que la provincia dispone junto a Nación de 16.000 millones de pesos de subsidio en tarifas eléctricas, y que se han invertido 14.000 millones de pesos en infraestructura sólo con recursos locales, más otras obras nacionales. Además, apunta que, junto a los gobernadores del Norte Grande, se logra una tarifa energética diferencial para usuarios de hasta 650 kw/mes/hora de consumo, mediante la adopción de un subsidio de carácter diferencial que beneficia a la gran mayoría de la región.

10 políticas prioritarias

1-Seguridad alimentaria: El objetivo del gobierno es establecer una red de cobertura que permita erradicar la desnutrición y asegurar la ausencia de niños con bajo peso o con deficiencias en talla y peso. El consumo local contribuirá a cambiar los hábitos alimentarios, a reducir la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles y mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades.

“Este es el concepto de seguridad alimentaria que significa producir nuestros alimentos y consumir lo que producimos, distribuido de una manera justa y sensible”, propone Capitanich. Las iniciativas en este sentido se traducen en asistencia directa a 100.000 personas con distintos mecanismos de monitoreo a través de efectores sociales y sanitarios pero que se extiende a 300.000 personas contando los comedores escolares y dispositivos del sistema de desarrollo social.

2- Recuperación de la economía: En este sentido, el programa de gobierno propone mejorar la economía chaqueña mediante la expansión de la demanda, con políticas de recomposición del poder adquisitivo de los salarios, ejecución de obras de infraestructura que aportan al desarrollo equitativo del territorio y a la generación de empleo, incentivo al desarrollo de inversiones productivas para la agregación de valor, incremento de los indicadores de autonomía financiera y saneamiento de las empresas de servicios públicos.

3- Renta mínima progresiva: funciona bajo la premisa de garantizar el acceso a derechos de beneficiarios de programas sociales, asegurando que estos asuman corresponsabilidad en materia de salud, educación y formación laboral para favorecer su inserción al mercado de trabajo mediante la asignación de recursos a más de 30.000 personas. Esta estrategia de inclusión tiende a promover inserción laboral competitiva mediante estándares de educación, 19 vacunas obligatorias y asignación universal deportiva.

4- Desarrollo de 20 cadenas de valor: El objetivo es incrementar la producción, el volumen de exportaciones y lograr un aumento sostenido del empleo formal. La estrategia consiste en consolidar las 20 cadenas de valor prioritarias que se desarrollan en el Chaco, en estrecha vinculación con los aportes y las herramientas que brinda la economía del conocimiento.

5- Modernización del Estado: en el marco del eje gestión pública de calidad, “pretendemos construir nuevos y mejores vínculos entre el Estado y la ciudadanía, junto a modelos de descentralización para renovar las instancias de participación y control ciudadano”. “La agenda digital constituye un desafío ineludible para lograr una gestión pública de calidad, apoyar la transformación productiva de la provincia y asegurar la inclusión y la equidad social”, concluyó sobre esta prioridad.

6- Educación sexual integral (ESI): desde el Estado se promueve el derecho a la información de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, generando espacios de encuentro, diálogo, debate, construcción del conocimiento colectivo, en pleno respeto de las diversas perspectivas, convicciones y creencias, basada en conocimiento científico, contemplando y articulando las dimensiones biológica, psicológica, social, afectiva, espiritual y ética de las personas, desde un enfoque de derechos.

La ESI tiene como objeto, además, reducir el embarazo adolescente y orientar a nuestros jóvenes en el uso de métodos de profilaxis destinados a mejorar los indicadores de HIV, embarazos no deseados y otras enfermedades de transmisión sexual. “Esto implica llegar con el programa de salud sexual reproductiva y distribución de profilácticos a las escuelas”, resalta.

7- Prevención de adicciones: a partir de una mirada integral de la problemática, se genera un trabajo en red que tiene a la inclusión social como eje vertebrador. “Desde esta definición, las políticas públicas en este sentido consisten en acciones preventivas en el ámbito educativo y comunitario, complementadas por la asistencia técnica a profesionales y agentes de la salud. También, se fortaleció el sistema público de tratamiento y recuperación de adicciones con servicios especializados, sumando centros de prevención y mejorando la infraestructura de internación, pasando de una capacidad de atención de 150 a 500 pacientes en toda la provincia.

8- Sistema de vigilancia epidemiológica: con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, “trabajamos en el control de la densidad de vinchucas en viviendas rurales de áreas endémicas”, informó Capitanich. “Además, desarrollamos un sistema de vigilancia entomológica para el control del mosquito Aedes Aegypti, principal vector de las enfermedades dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla”, agregó.

9- Seguridad vial: las políticas públicas se orientan a mejorar las estrategias de actuación sobre las causas que inciden sobre el alto índice de siniestralidad y morbimortalidad que se registra en la provincia, enfatizando las acciones orientadas a reducir los factores de riesgo y a generar cambios en la cultura ciudadana respeto al cumplimiento de las normas de tránsito.

En este marco, “se coordina con los municipios medidas y acciones para generar condiciones para un tránsito seguro, asumiendo que la seguridad vial es una cuestión transversal a todos los niveles de gobierno y que la capacidad de prevención de siniestros está asociada con la inversión en infraestructura y con la formación de los usuarios del sistema de caminos y transporte”, destaca.

10- Cumplimiento progresivo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): se destaca el mantenimiento de la tasa de mortalidad infantil en un dígito, el apoyo la generación de empleos privados de calidad, junto al incremento de la cobertura de los servicios sanitarios y educativos, la sostenibilidad ambiental, el apoyo a la producción de alimentos, la provisión de agua y servicios de saneamiento, el acceso a la energía y el aumento de la proporción de energías renovables en el conjunto de fuentes energéticas, la reducción de las desigualdades, los servicios de salud sexual y reproductiva, la igualdad de género, y el acceso a un hábitat seguro para todos los chaqueños.

21 hitos de gestión

Durante su discurso, Capitanich desarrolla además un resumen ejecutivo con 21 hitos de su gestión. A saber:

1- Red vial: en este período se ejecutan 606 kilómetros de rutas para llegar a un total de 3.000 kilómetros de rutas nacionales y provinciales en Chaco. Del total, 272 kilómetros corresponden a la región de El Impenetrable donde únicamente resta licitar el sexto tramo de obras, que abarca 69 kilómetros de extensión sobre las rutas provinciales 9 y 3, para unir a las localidades de Misión Nueva Pompeya, Wichí y El Sauzalito. Estas obras se ejecutan con financiamiento provincial, nacional e internacional.

“Lograr el pavimento en El Impenetrable es la inversión estratégica más importante de la provincia en términos de su integración”, destaca el mandatario. Y acota: “Queda claro que para un analista porteño esa obra es innecesaria, para nosotros significa salvar vidas”.

Además, se continúa con la construcción la autovía de la ruta nacional 11 desde Resistencia hasta la ruta provincial 90 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A esto se suma la construcción de la autovía de la ruta nacional 16 desde Makallé hasta la ruta provincial 9 y desde Sáenz Peña hasta Presidencia de la Plaza.

2- Acueductos: “Estamos en la etapa final de la construcción del segundo acueducto del interior y de esta manera completaremos una red de 1.700 km de extensión, con 24 acueductos en funcionamiento para abastecer a un millón de habitantes con 400.000 conexiones para el año 2024, 380.000 de las cuales estarán en funcionamiento pleno durante el transcurso de este año 2023”, destacó el mandatario.

Y subraya: “Este gran salto cuantitativo y cualitativo de 2 a 24 acueductos, de 384 km a 1.700 y de 144.000 usuarios a 400.000. No es una tarea fácil, provoca crisis de crecimiento y dificultades de gestión operativa que deben corregirse con capacitación permanente del personal, cualificación gerencial permanente y participación efectiva de los usuarios”, remarca.

3- Energía eléctrica: Al término de la gestión se alcanzará a concretar 36.000 conexiones rurales, habiendo iniciado la ejecución de la línea de alta tensión doble terna San Bernardo - Villa Ángela cuyo plazo de finalización es en 2025 con recursos provinciales- Además, el objetivo es licitar con financiamiento internacional del anillado del sudoeste “para completar el ciclo de mayor inversión histórica desde el electroducto NEA-NOA”, resalta Capitanich al respecto.

A esto se suma la ya inaugurada línea de alta tensión de 500 kw entre Rincón Santa María y Puerto Bastiani, junto a la línea de 132-33 y 13,2 kw entre Puerto Bastiani y Puerto Vilelas, y el mejoramiento de toda la red provincial de media y baja tensión. Paralelamente, se inaugura una planta de generación de 20 MW a partir de biomasa, y está previsto contar con la generación de otros 130 MW en Pampa del Infierno con licitación aprobada en energía solar por 200 MW. “Logramos sanear la empresa Secheep, reducir 12.000 millones de pesos de deuda, cumplir las obligaciones en tiempo y forma con Cammesa garantizando una inversión significativa con reducción de ineficiencia”, destaca.

4- Pavimento urbano: “Este año llegaremos a la meta de 14.000 cuadras de pavimento urbano, con obras ejecutadas en todos los municipios de la provincia durante nuestras tres administraciones”, señaló el gobernador. Con distintas fuentes de financiamiento se ejecutan 200 cuadras de pavimento urbano en distintas localidades de la provincia y 59 municipios de menos de 2000 habitantes tendrán para el año 2027 más del 70 % de sus calles pavimentadas. “Actualmente, 10 municipios cumplen esta meta mediante los sucesivos programas ejecutados durante nuestros gobiernos”, asegura.

5- Puertos: las obras de infraestructura del puerto Las Palmas están finalizando, e incluyen oficinas para los organismos de control migratorio, aduanero e impositivo, junto a grúas para carga y descarga, silos para carga a granel y demás dispositivos para garantizar operaciones durante todo el año. Las obras incluyen la repavimentación y pavimentación del tramo de la ruta provincial 56, la construcción de la playa de contenedores y el acceso al puerto.

En abril próximo finalizarán las obras de repavimentación y pavimentación del acceso al puerto de Barranqueras, la playa de estacionamiento de camiones, la renovación de las instalaciones eléctricas, resguardo aduanero y demás obras necesarias para su funcionamiento en forma conjunta con el dragado, balizamiento y señalización del riacho Barranqueras, dragado a pie de muelle y las gestiones por la autorización del depósito fiscal.

6- Hidrovía Paraná – Paraguay: se logra la constitución efectiva del Consejo Federal de la Hidrovía con la participación de las 7 provincias signatarias, la creación del ente regulador, el cobro del peaje desde Santa Fe al norte, la ejecución de las obras de dragado, balizamiento y señalización de la vía principal y secundaria (esto incluye al puerto de Barranqueras), así como la licitación de las obras de dragado, señalización y mantenimiento del canal Magdalena a los efectos de contar con una nueva salida al mar y fortalecer nuestra soberanía fluvial.

7- Fibra óptica: el objetivo es alcanzar los 3.000 kilómetros de red de fibra óptica para contar con los 70 municipios interconectados, propiciar la expansión de las empresas Ecom y Everon, en conjunto con la red de cableoperadores y proveedores de servicios de internet, para “llegar a la última milla al hogar extendida a más del 80% de los hogares en el año 2024”. Esto implica la construcción de 700 kilómetros, la ampliación del ancho de banda, el aumento de la velocidad de tráfico, la reducción de los costos de acceso y el mejoramiento de la calidad de señal.

8- Segundo Puente Chaco – Corrientes: a partir de la declaración de manifestación de interés entre ambas provincias, la aprobación del proyecto ejecutivo de obra, la garantía del tesoro por ley del Congreso Nacional, el financiamiento internacional del BID, junto a la asignación de recursos del presupuesto nacional, se dispone de las condiciones necesarias para el inicio de la ejecución de las obras de circunvalación, accesos y puente propiamente dicho. .

En el Chaco, las obras de la circunvalación de las autovías de la ruta nacional 11 y de la ruta nacional 16 iniciarían en abril, considerando que ya se abrieron las ofertas y el proceso de evaluación indica el cumplimiento de los plazos para la adjudicación y firma del contrato respectivo. “La licitación de las obras de los accesos y del puente propiamente dicho se realizarán durante 2023, de acuerdo con las previsiones del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Esta obra insume 744 millones de dólares y llevará no menos de cinco años de plazo para su ejecución”, detalla Capitanich.

9- Bajos Submeridionales: junto a las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero se avanza en el fortalecimiento del Comité Interjurisdiccional, así como con el plan director ampliando a 80.000 km2 de extensión, con una mayor participación relativa de la provincia de Chaco que a partir de esta modificación posee una participación del 37 % de la cuenca.

A esto se suman los avances en los cinco componentes financiables, los que permiten visualizar que tanto las obras de alcantarillado y de defensa de 17 ciudades, así como el plan de construcción de reservorios de agua, limpieza de canales y obras interprovinciales se están ejecutando de acuerdo con los lineamientos del plan director. Ya se invierten 500 millones de pesos y se estiman llegar a 3.000 millones de pesos en forma progresiva junto a la meta de 30000 millones de pesos para todo el sistema.

“Hemos avanzado en un acuerdo conjunto histórico con la provincia de Santa Fe para ejecutar una ruta hidrovial, junto al ensanchamiento de los canales de la línea Paraná. Incorporamos al Plan Director los proyectos ejecutivos de las ruta provincial 7, que se integra con la ruta provincial 3 en el Norte de Santa Fe, para unir Charadai y Presidencia de la Plaza. Del mismo modo se completarán los tramos faltantes de la ruta provincial 13 para unir Villa Ángela con la ruta nacional 11”, acota el mandatario provincial.

10- Viviendas: La meta es llegar a 75.000 soluciones habitacionales “con el objeto de atender a la diversidad de las demandas que se manifiestan, tanto en áreas urbanas como rurales de la provincia”, dice el gobernador. “Esta meta se logra mediante programas específicos del IPDUV, el IAFEP, el Ministerio de Desarrollo Social y programas nacionales como PROCREAR, y a través de las obras ejecutadas con préstamos bancarios del Nuevo Banco del Chaco y otras operatorias como los lotes con servicios y préstamos del Banco Hipotecario Nacional (BHN)”, afirma.

11- Centros culturales: la creación del Instituto Provincial de la Cultura, la coparticipación de fondos a los municipios, el desarrollo de 25 centros culturales, sumado a la rehabilitación del Centro Cultural Guido Miranda, de la Fundación Gómez Lollo, de la Casa de las Culturas, junto a la construcción del museo Sánchez Kelly, el Centro Cultural Resistencia y la remodelación de los ya existentes, “implican logros trascendentales de la gestión”, expresa.

12- Tratamiento de efluentes cloacales: la planta inaugurada presenta distintas etapas para su aprovechamiento integral, desde la producción de biogás hasta la construcción de estaciones elevadoras, la extensión de las redes y las conexiones en las localidades integrantes del Área Metropolitana del Gran Resistencia. Estas obras permitirán expandir la cobertura del servicio, principalmente en la ciudad de Barranqueras.

13- Hospitales y centros de salud: las intervenciones realizadas durante los tres mandatos constitucionales en 52 hospitales y 250 centros de salud implican adquisición de equipamientos, insumos y medicamentos, junto a la red de ambulancias y digitalización de la atención médica. “Tenemos un faltante de 500 médicos que pretendemos cubrir con los egresados de la carrera de medicina de la Universidad del Chaco Austral. Durante el primer cuatrimestre de este año tendremos disponibles 290 ambulancias, y destinaremos 5.000 millones de pesos para la compra de equipos de diagnóstico por imágenes, reparación de quirófanos y demás equipos para la mejor atención médica”, anuncia Capitanich.ç

14- Seguridad: durante este 202, y dentro del plan de financiamiento acordado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y fondos de contrapartida provincial, “llegaremos a 25 millones de dólares de inversiones en obras de infraestructura y equipamiento”, anticipa el mandatario. El monto incluye la construcción de 700 celdas para personas privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario Provincial y portales de acceso a la provincia, así como la refacción integral de 92 comisarías y destacamentos policiales, junto a la compra de 250 patrulleros, enumera.

15- Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Centros de Integración y Fortalecimiento Familiar (CIFF): durante 2023, el Gobierno provincial llegará a la meta de contar con 40 CDI para albergar a 12.000 niños y niñas de 45 días hasta 4 años ofreciendo servicios de estimulación temprana, desarrollo psicomotriz, asistencia alimentaria y nutricional. “Pretendemos, además, lograr que 46 CIFF tengan su capacidad instalada de atención en óptimas condiciones, llegando en forma conjunta para atender, a través de dispositivos de desarrollo social, a 50.000 personas con una intervención sensible del Estado”, puntualiza.

16- Deporte: a través del plan de inversión en infraestructura, en cuatro años se alcanzará una inversión de 6.500 millones de pesos incluyendo ley de sponsorización, infraestructura deportiva y apoyo a las instituciones con el objeto de fortalecer al deporte escolar, adaptado, social, federado y de alto rendimiento. La meta es llegar a 300.000 deportistas con una red de asignación deportiva universal, incluyendo a clubes de barrio e instituciones federadas “para promover valores y una vida sana, y contribuir a la prevención de adicciones”, valora.

17- Parques industriales: la provincia del Chaco posee actualmente 587 hectáreas con esta finalidad y están en proceso de construcción otras 413, lo cual permitirá llegar a 1.000 hectáreas con estas instalaciones. Se destacan los parques industriales de Charata, General San Martín, Villa Ángela y Resistencia.

18- Género: “Hemos avanzado cualitativamente en materia de perspectiva de género, incluyendo la primera vicegobernadora mujer de la historia constitucional de la provincia. Al mismo tiempo, respetamos la equidad de género en la integración del gabinete provincial, combatimos frontalmente la violencia de género, construimos cuatro centros de prevención y llegaremos a diez en el transcurso de este año”, destaca el gobernador acerca de este tema.

19- Escuelas: actualmente se construyen 180 escuelas y se terminarán un total de 820 entre nuevas y refaccionadas en tres mandatos constitucionales. A estas cifras se suman las intervenciones estructurales realizadas en 1.500 de las 2.534 escuelas que forman parte del patrimonio educativo. “Aseguramos conectividad en más del 80% de los establecimientos educativos y distribuiremos 300.000 libros en nuestra gestión, 50.000 mobiliarios y 200.000 computadoras, entre otras acciones destinadas a lograr aulas limpias y cómodas con docentes que recuperan su salario progresivamente”, sostiene Capitanich.

20- Ambiente: “Estamos cuidando nuestro capital natural y contamos con el 20% del total de nuestro territorio protegido a través de su incorporación como sitio Ramsar (508.000 ha), a lo que se suman los parques nacionales y provinciales (454.184 ha), las reservas de las comunidades originarias (526.551 ha) y las áreas de alto valor de preservación o zonas rojas (500.505 ha) de acuerdo con la clasificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN)”, detalla.

21- Registros civiles: el objetivo del gobierno es llegar este año a 100 oficinas mediante la construcción de edificios, refacciones y ampliaciones de los existentes, sumado al equipamiento de los Centro de Documentación Rápida (CDR), capacitación de recursos humanos y la realización de trámites digitales para el registro de los hechos vitales que den origen, modifiquen o extingan derechos atinentes a la identidad, estado civil y capacidad de las personas