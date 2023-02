Federación Sitech consultará a docentes la posibilidad de no iniciar las clases

Federación Sitech plantea disconformidad ante la propuesta del gobierno, tanto en lo salarial como en las condiciones laborales. Advierte que se pondrá en debate la posibilidad del no inicio de clases, desde el 22 de febrero en una consulta a los docentes.

Chaco On Line

Federación SITECH en la primera reunión paritaria del año anuncia su postura de disconformidad y diferencias profundas con el gobierno provincial no sólo en la cuestión salarial sino también en la política educativa y condiciones de trabajo.

En relación a lo salarial, la oferta del gobierno que puede resumirse en la continuidad de la cláusula gatillo en el 2023 y sobre la misma una recuperación del salario de un 5 % (segundo semestre), la misma se considera “totalmente insuficiente teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de un 60 % acumulado en la gestión de Peppo- Capitanich y que el gobierno pretende desconocerla contraponiendo una batería de números totalmente inflados que chocan con la realidad en cuanto que la mayoría de los docentes están por debajo de la línea de pobreza”.

Federación Sitech reivindica la cláusula gatillo “como un mecanismo adecuado para no perder contra la inflación, pero de lo que se trata es de recuperar poder adquisitivo perdido en los últimos años”.

“Tampoco hubo respuesta sobre devolución de los injustos haberes descontados por días de paro, expresando este sindicato, que no se puede considerar ejercicio vencido y por lo tanto el conflicto no será superado en la medida de que no se haga justicia con ese reclamo”, expone el gremio docente.

En relación a las condiciones de trabajo, “se manifestó el rechazo a la suspensión de los Concursos del nivel Primario, Inicial y Biblioteca en la que se vieron perjudicados más de 15.500 docentes en resguardo de un centenar que salieron en una cautelar dictada por la justicia y por lo tanto esos docentes no tendrán este año el derecho al traslado e ingreso”.

“Nuevamente se denunció el negocio millonario de los postítulos implementados por el ministro y dirigentes gremiales que puede ser eliminado si los Institutos de Educación Superior toman esa tarea en forma gratuita y el estado dirigiendo el perfeccionamiento para la mejora de la calidad educativa”, detalla el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.

A su vez, “se requirió la continuidad del congreso educativo para debatir en forma participativa la crisis que vive la educación en el camino de fortalecer la escuela pública”, acota.

En síntesis, señala que “en las condiciones actuales y la falta de respuesta a lo planteado trae como consecuencia la instalación nuevamente del conflicto y el paso a un cuarto intermedio en estas condiciones determinará la consulta a los docentes en las escuelas para que se debata a partir del 22 de febrero la posibilidad del no inicio de clases y principalmente la metodología de lucha para conseguir otros resultados, es decir la propia docencia es la que tiene la última palabra”, advierte.