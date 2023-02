Federación Sitech responsabiliza a Lineras y sindicatos oficialistas por la suspensión de los concursos

“El eufemismo de llamarlo ‘ reprogramación’ no emprolija nada, puesto que no es otra cosa que negar el derecho a miles de docentes al traslado y el ingreso, afectando la estabilidad tan deseada por los docentes en cuanto que no hay tiempo material para que los docentes tomen posesión al inicio del año como lo dispone el estatuto docente por lo que se concluye que en el 2023 no habrá concurso para esos niveles”, plantea Federación Sitech, a través de un comunicado.

Por otra parte, “la Resolución N° 233/2023 que ‘reprograma’ los concursos (anula para la docencia), es infundada en cuanto que su principal argumento consiste en nombrar el expediente que se encuentra en la justicia sin decir cuál es la incidencia para anular los concursos”, señala el sindicato que encabeza Eduardo Mijno. Por el contrario, “en el propio oficio, que manda la justicia al ministerio ni por asomo ni por casualidad ordena la suspensión de los concurso, por lo claramente el ministerio, sin fundamento, se excede en sus funciones conculcando derechos de los trabajadores de la educación, quitándole la posibilidad del traslado e ingreso”, afirma.

“Más cínico no puede ser el ministro cuando pone como otro argumento una cuestión de equidad e igualdad en cuanto que la justicia había ordenado la restitución del puntaje de 27 docentes, cuando la inscripción para esos concurso es de más de 11.500 docentes que son los que se verán perjudicados, dónde está la equidad y la igualdad si por el 0,23 % de la docencia se perjudica al 99,76”, expone Federación Sitech. En esa línea, expresa: “El propio ministro salió a denostar a los docentes que estaban bajo sospecha por presunta falsificación de postítulos y ahora habla de igualdad y equidad, en qué quedamos ministro o será que usted juntos con los dirigentes gremiales es el principal responsable de negocio millonarios de los postítulos”.

Así también, menciona el considerando que reza que “se reunió con los miembros de Junta ‘que opinaron’ que debía ‘reprogramarse’ qué valor jurídico tiene la ‘opinión’ al margen de que no existe constancia alguna de esa supuesta opinión”. “Sr. ministro por si no lo sabe, las Juntas de Clasificación tienen como mecanismo de decisión la votación y la autonomía en sus funciones sino qué sentido tendría que se elijan democráticamente por el voto de la docencia. Otra vez, hace gala el ministro de incumplir con la ley que es Estatuto del Docente; en todo caso las juntas debían resolver y usted, si no estaba de acuerdo, debía emitir un instrumento legal con fundamentos de hecho y de derecho que revoque la decisión de las juntas”, manifiesta Federación Sitech.

En el tramo final, evalúa: “ ya que fundamentos legales no hay alguno, debemos suponer que son fundamentos políticos y en ese sentido, no cabe otra conclusión, que lo único que está de por medio es el mercado paralelo que han generado los postítulos, ya denunciado por este sindicato, que es el de propiciar el negocio millonario de los abogados a fin de que estos tengan el tiempo necesario para incorporar en distintas cautelares a miles de docentes que usted puso en sospecha de adulteración de documentos”. Por esto, afirma que “quedará marcado en la historia del Chaco, como todos los ministros anteriores, como conculcador de derechos docentes y propiciar la corrupción”.

Ante la situación descripta, precisa que se convoca una reunión virtual a toda la docencia para ver el curso de acción gremial para el jueves 2 de febrero, a las 19 horas, dando a conocer el enlace por distintos medios para que puedan ingresar los docentes.