Autoconvocados de Cultura: Hacia las reivindicaciones históricas

Trabajadores del Instituto de Cultura del Chaco detallan el “proceso de lucha” realizado en 2022 con acompañamiento de UPCP, hasta la mesa de conciliación de diciembre en la que obtienen del Gobernador Capitanich y del presidente del ICCh, Tete Romero, “promesas para 2023 y otras que se implementarían de inmediato y ya se incumplieron: en concreto terminamos el año cobrando $51.000 de bolsillo, recibiendo sólo parte de los aumentos comprometidos y muy lejos de la equiparación salarial.”

Reproducimos el comunicado completo de los trabajadores del Instituto de Cultura del Chaco:

“Las asambleas son sin dudas la herramienta más importante que tenemos lxs trabajadorxs. Hemos podido a lo largo del año, no sin dificultades, desarrollar en ellas una práctica saludable de análisis de situación, debate y consenso de medidas a tomar ante la acuciante situación que hace tiempo venimos arrastrando lxs trabajadorxs. Arrancamos tempranito por febrero con las asambleas generales que se realizaban una por semana. Solicitamos en una, la presencia del directorio para exponer necesidades y problemas del sector a lo cual accedió el presidente Francisco Romero. Uno de los primeros reclamos tenía que ver con poder recibir el salario a más tardar el 10 de cada mes, a lo que se comprometió resolver a la mayor brevedad posible, lastimosamente no lo solucionó en todo el año. Lxs trabajadorxs precarizadxs cobramos a mediados de cada mes como mínimo, con lo cual debemos pagar todos nuestros gastos con intereses por abonar fuera de término.”

“También solicitamos aumentos programados cada tres meses para llegar a fin de año a la equiparación salarial entre lxs trabajadorxs de planta y precarizadxs siendo la brecha salarial de más de $60.000 de diferencia. Solicitamos 4 cuotas trimestrales de 7 mil pesos con revisión a mediados de año para poder ajustar esa cifra teniendo en cuenta el nivel de inflación del país. El directorio acordó y se comprometió a gestionar con la cartera de hacienda y el Sr. gobernador estos aumentos. Este acuerdo sólo se cumplió en parte dado que sólo se pagaron 2 cuotas, y nunca se realizó la revisión de montos a mitad de año para ajustar los montos. Solicitamos también bonificaciones para el personal de planta que el directorio comprometió, pero no se efectivizaron. Paralelamente el Sr. Romero manifestaba su voluntad trabajar en la ley de lxs trabajadorxs de cultura.”

“En marzo, abril empezamos a plantear la idea de visibilizar la situación en los eventos de mayor concurrencia de público y vidriera de la provincia con todo el trabajo cultural. Estimábamos que la Bienal de escultura que se realizaría en el mes de julio, podía ser el marco propicio para dar a conocer las condiciones vergonzosas en las que trabajamos. Otra posibilidad de acción sería el Nodo Mica que se realizaría en el mes de junio con epicentro en Casa de las Culturas.”

“Durante mayo discutimos la idea y la necesidad de poder visibilizar el estado de precarización generalizada del sector sean condiciones edilicias, materiales de trabajo, trabajadores tanto de planta como contratados en todas las modalidades. Llegado junio, acordamos visibilización en el Mica. Los delegados de UPCP (Montenegro y Ledezma) llaman a asamblea urgente y nos informan que ofrecen pagarnos un bono de $3000 a condición de no intervenir en la actividad. Una extorción lisa y llana que denominaron “parte de las negociaciones”. No aceptamos y fuimos a volantear a Casa de las Culturas. La semana siguiente pagaron igualmente el bono.”

“Se acercaba julio y la bienal de las esculturas, 15 días antes, el presidente del ICCH presenta un borrador para trabajar el contenido de la ley de carrera cultural. El sindicato unilateralmente suspende las asambleas y en acuerdo con la patronal nos convoca a trabajar en el texto de la ley. Les apremiaba acordar el texto para poder presentar a la legislatura y que ésta le diera tratamiento urgente. Estaban tan apurados por la presentación que el delegado Navarro insistía en cada encuentro de trabajo que se vote la aprobación del texto del proyecto de ley, aún sin ver la versión finalizada y conforme los pedidos y necesidades de los trabajadores. Así entre análisis, corrección del proyecto y el receso de invierno desarticularon el plan de lucha, pasó la Bienal y la posibilidad de visibilización.”

“De modo informal -sin nota de presentación como corresponde a cualquier trámite administrativo- a fines de agosto patronal y gremio entregan en mano -con foto incluida, porque si hay algo que no puede faltar es la puesta en escena y las fotos para las redes- el texto del proyecto al diputado Sager, presidente de la comisión de hacienda de la legislatura.”

“En septiembre, luego del silencio y la falta de respuestas del sindicato y patronal, los delegados comenzaron a llamar a asamblea con escasa participación de trabajadorxs. Organizaron entonces reuniones entre en presidente del ICCH y algunxs trabajadorxs a los que llamaban a dedo para que sean voceros y llevaran las noticias a los distintos espacios.”

“Ante la total inercia y falta de cumplimiento de acuerdos por parte del Directorio, en octubre autoconvocadxs retomamos las asambleas generales con amplia participación de compañerxs de todos los espacios y decidimos una acción de visibilización en la Feria Iberoamericana del Libro (FIL) de gran repercusión a nivel social. Estuvimos denunciando con carteles y silenciosamente en la inauguración y cierre, poniendo sobre el tapete y a ojos de la opinión pública la precarización de los trabajadorxs del ICCH. Las redes estallaron con publicaciones de muchísimos asistentes, público y artistas que registraron el momento y se solidarizaron con los trabajadorxs. Los medios de comunicación se hicieron eco y fue apareciendo en medios radiales, gráficos y audiovisuales la situación laboral vergonzosa en la que sostenemos las políticas culturales de la provincia hace años.”

“En noviembre, en plena asamblea decidimos concurrir a la cámara de diputados para verificar nosotrxs mismos el estado de avance del Proyecto de Ley en el que habíamos trabajado visto y considerando que no había ninguna novedad al respecto. Nos anoticiamos allí, que no hubo presentación formal del texto para el tratamiento legislativo de la ley de carrera cultural, que el primer proyecto de ley del trabajador, presentado en 2010 era el único existente y había tenido un dictamen favorable en 2013 pero no tuvo más tratamiento y que el diputado Sager había pedido sobre el mismo la opinión de la cartera de economía en el mes de septiembre sin recibir respuesta alguna.”

“El sindicato acompaña y dispone entonces paro de actividades. La vicepresidenta del ICCH Gradys Cristaldo publica en los medios y redes un comunicado reconociendo el carácter justo de los reclamos y se manifiesta en apoyo de lxs trabajadorxs. El Directorio luego convoca a reunión general de Directorxs en la que se discute la situación y decide también comunicar apoyo y reconocimiento a las demandas de lxs trabajadorxs. El sindicato vuelve a disponer paro al que esta vez adhieren todxs lxs directorxs y responsables de programas, centros culturales, museos y se suspenden todas las actividades dependientes del ICCH por primera vez desde su creación.”

“En tanto crece la repercusión de la situación interna del ICCH, talleristas que sostienen las actividades anuales de todxs los centros culturales, artistas y proveedores externos se acercan y empiezan a manifestar que desde abril, mayo o junio no les abonan sus servicios. El estado de irregularidad no es sólo respecto de lxs salarios y de la infraestructura de los espacios. Pedimos que se atienda también especialmente la prioridad de pago a lxs trabajadorxs bajo modalidad de asistencias técnicas.”

MESA DE CONCILIACIÓN

“En diciembre el sindicato asiste a la mesa de conciliación dictada por el Ministerio de trabajo. El Gobernador dio como respuesta sólo promesas para el 2023.”

“Prometió renovación y aumento de los contratos de todxs lxs trabajadorxs precarizadxs, hasta hoy sin noticias.” “Prometió trabajar durante el 2023 en el pase a planta permanente mediante llamado a concursos internos.” “Prometió para marzo el tratamiento del proyecto de ley de la carrera cultural.”

“En concreto hemos terminado el año cobrando de bolsillo la escasísima suma de $51.000 de bolsillo, habien

do recibido sólo parte de los aumentos comprometidos y muy lejos aún de la equiparación salarial.”

“Lxs trabajadorxs no comprendemos por qué no es posible arbitrar las medidas necesarias para el pase a planta siendo que con la presentación del presupuesto 2023 el ejecutivo argumenta que es el 4to año consecutivo de superávit financiero y primario; asimismo, mes a mes crece la recaudación tributaria sin parar desde 2020. También ha crecido en los últimos años la coparticipación recibida de Nación. Si hay presupuesto superavitario, crecimiento en la recaudación y en la coparticipación ¿será sólo capricho la no regularización de los trabajadores precarizados que tenemos desde 2 años hasta más de 12 años desarrollando nuestras labores de modo irregular?”

“Estamos convencidxs de que cada pequeño avance o mejora fue posible sólo con la lucha de lxs trabajadorxs en unidad.”

“Esperamos que las promesas sean cumplidas y en lo inmediato podamos percibir salarios dignos, en ese camino, seguiremos luchando y planteando las reivindicaciones justas para el sector, apostando a la unidad de lxs trabajadorxs, a la solidaridad y apoyo de la sociedad. Que sea un feliz año 2023 para todxs". "Cultura somos lxs trabajadorxs”.